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Fenerbahçe deplasmanda galip
Euroleague

Fenerbahçe deplasmanda galip

Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Sopron Basket'i mağlup ederek grubunda 7. galibiyetine imza attı.

24 Ocak 2019 22:40

Kadınlar FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta maçında Fenerbahçe, Macaristan ekibi Sopron Basket’i deplasmanda 84-80 yendi. Sopron şehrindeki Novomatic Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 19-12 önde tamamlayan Fenerbahçe, soyunma odasına 40-34 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyrekte skor üstünlüğünü ele geçiren ev sahibi ekip mücadelenin bu bölümünü 64-61 galip tamamlasa da Fenerbahçe son çeyrekteki mücadelesiyle karşılaşmadan 84-80 galip ayrılmayı başardı.

Fenerbahçe adına ürettiği 24 sayıyla galibiyete önemli katkı sağlayan Cecilia Zandalasini, maçın da en skorer ismi oldu.

Sarı-lacivertiler, grupta 7 galibiyetine ulaşırken, ev sahibi ekip ise 5. kez yenildi.

Son güncelleme 22:40 | 24 Ocak 2019
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