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Fenerbahçe

Ersun Yanal’nda Fenerbahçe Ümraniyespor maçı sonrası 70 saniyelik toplantı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Türkiye Kupası'nda alınan şok Ümraniyespor maçının ardından üzgün olduklarını söyledi. Ersun Yanal, 70 saniyede tamamladığı basın toplantısını soru almadan bitirdi.

24 Ocak 2019 23:12

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Ümraniyespor’a iki maçta da 1-0 yenilerek kupaya veda eden Fenerbahçe’de Ersun Yanal, Kadıköy’de oynanan rövanş maçının ardından konuştu. Ersun Yanal, alınan sonuç nedeniyle üzgün olduklarını belirtirken, Fenerbahçe’nin yapılacak takviyelerle istenen düzeye geleceğini söyledi. Ersun Yanal, 70 saniye süren basın toplantısında Ümraniyespor maçını değerlendirdi ve soru almadan basın toplantısını sonlandırdı.

24 Ocak 2019 Fenerbahçe`nin yeni transferi tribünde Fenerbahçe'nin transferi için İstanbul'a getirdiği Victor Moses, Ümraniyespor maçını tribünden takip etti. İlgili Haberi Oku

Beklemedikleri bir sonuç aldıklarını ifade eden Ersun Yanal, “7 günlük bir süreç içerisinde takımı rejenere edecek bir takım çalışmaların sonlanması için hızlanmak ve gerçekleştirmek durumundayız. Oyuncuları lig maçına hazırlamak durumundayız. Biz bunu yapabilecek çalışmaya başlamış durumdayız. Bazen bu sürprizleri kabul etmek oldukça zor. Uzun zamandan beri devam eden bu havayı dağıtmak oldukça önemli bir andayız. 7 gün sonra transfer dönemi bitecek ve onunla birlikte yenilenmiş bir takımla taraftarın karşısında olmayı çok istiyoruz. Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız” diye konuştu.

Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından verdiği flaş röportajda ise “Her taraftar gibi biz de oldukça üzgün ve kırgınız. Yedi günlük bir süreç var. Bu takımın tekrar ayağa kalması için bu süreçte gereken her şeyi yapacağız. Yapılacak takviyelerle takımımızı sahada daha iyi sonuçlar alacak bir duruma getirmemiz gerekiyor. Takviyelerimizi doğru yaparak Fenerbahçe’nin istenen düzeye gelmesini sağlayacağız. Moses büyük ihtimalle kadroya dahil edilecek. Başka transferler de olacak” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 23:46 | 24 Ocak 2019
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