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Emiliano Sala’nın pilotunun mesajı ortaya çıktı
Dünyadan Futbol

Emiliano Sala’nın pilotunun mesajı ortaya çıktı

Uçağı Manş Denizi'nde radardan kaybolan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın pilotunun arkadaşına "İniş sistemleri konusunda biraz paslanmışım" dediği ortaya çıktı.

24 Ocak 2019 12:12

Sala, küçük bir özel uçakla İngiltere Premier Ligi’ndeki Cardiff takımına katılmak için Galler’in başkenti Cardiff’e uçarken 22 Ocak günü radardan kaybolmuştu.

Sala’nın bindiği uçağın pilotu olan David Ibbotson, Sala’yı daha önce Galler’den Fransa’ya uçurmuştu. BBC’de yer alan habere göre; Ibbotson’un dönüş yolculuğu öncesinde Facebook’tan bir arkadaşına “Aletli iniş sistemi (ILS) konusunda biraz paslanmışım” mesajı attığı tespit edildi.

Öte yandan radardan kaybolan 35 yaşındaki uçağa 2015 yılında bir BBC belgeselinde yer verildiği ortaya çıktı. Belgeselde uçak hakkında konuşan 63 yaşındaki emekli savaş pilotu David Henderson, “Uçağın yüzeyinde, pervanede ve kanatlarda buz birikebiliyor. Buzun miktarı çok artarsa uçak uçmayı bırakıyor. Bundan kurtulmanın tek yolu ise alçak irtifaya inmek. Oradaki sıcak hava buzu eritiyor” diyordu. 23 Ocak 2019 Emiliano Sala hayatta mı? Dünyayı şoke eden olayla ilgili tüm detaylar... Nantes'dan Cardiff'e transfer olan Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın hâlâ bulunamaması kalan son ümitleri de tüketiyor. Sala, geçtiğimiz gün Nantes'dan takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra İngiltere'ye doğru yola çıktı. Emiliano Sala'nın da içinde bulunduğu uçak, havalandıktan bir süre sonra Manş Denizi üzerinde ortadan kayboldu. Dört gündür kendisinden haber alınamayan Emiliano Sala ile ilgili tüm gelişmeler haberimizde... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:32 | 24 Ocak 2019
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