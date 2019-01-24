CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi | VakıfBank’tan Devler Ligi’nde üst üste 25. zafer

Son iki senenin Dünya ve Avrupa şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2019 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki üçüncü maçında Fransa temsilcisi Beziers VB’yi deplasmanda 24-26, 19-25 ve 14-25’lik setlerle 3-0 mağlup etti. 3’te 3 yaparak gruptaki liderliğini sürdüren sarı-siyahlılar, Pierre de Coubertin Spor Salonu’ndaki karşılaşmanın ilk setini 26-24 almayı başardı. İkinci sette savunmadaki etkinliği arttıran VakıfBank, altı blok sayısıyla oynadığı seti 25-19 alarak, maçta durumu 2-0’a getirdi.

Üçüncü sette de Fransız rakibine geri dönüş şansı tanımayan sarı-siyahlılar, seti 14-25, maçı da 3-0 alarak, Şampiyonlar Ligi’ndeki galibiyet serisini 25 maça çıkardı. Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü VakıfBank’ın ABD’li oyuncusu Kelsey Robinson aldı. VakıfBank, A Grubu’ndaki dördüncü maçında Bulgaristan ekibi Maritza Plovdiv’le 6 Şubat Çarşamba günü saat 18:00’de VakıfBank Spor Sarayı’nda karşılaşacak.

BEZIERS VB-VAKIFBANK: 0-3

SALON: Pierre de Coubertin Spor Salonu

HAKEMLER: Philippe Schürmann (Liechtenstein), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

BEZİERS VB: Terrell 6, Johnson 8, Öhman, Edelman 3, Victoria 10, Soto 3, Ungerer (L), Fidon 3, Martin, Lautric 1, Once

VAKIFBANK: Kelsey 12, Melis 7, Cansu 1, Zhu 10, Milena 4, Lonneke 14, Ayça (L), Ebrar 2, Tuğba 1, Buket, Derya

SETLER: 24-26, 19-25, 14-25

SÜRE: 69 dakika (26′, 24′, 19′) CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi | Fenerbahçe Opet 3-0 CSM Bükreş CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe OPET, konuk ettiği Romanya temsilcisi CSM Bükreş'i 3-0 yendi ve namağlup liderliğini sürdürdü. İlgili Haberi Oku