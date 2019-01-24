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CANLI YAYIN: Fenerbahçe Beko Olimpiyakos basket maçı canlı izle! Euroleague’de 20. hafta…
Euroleague

CANLI YAYIN: Fenerbahçe Beko Olimpiyakos basket maçı canlı izle! Euroleague’de 20. hafta…

Fenerbahçe Olympiakos maçı canlı yayın ile ekranlara geliyor. Fenerbahçe Beko Euroleague 20.hafta maçında Yunanistan'ın güçlü ekibi Olimpiyakos'u ağırlıyor. Geride kalan 19 haftada aldığı 17 galibiyet ile liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko sahasında oynacağı Olimpiyakos maçını da kazanarak liderliğini devam ettirmek istiyor. Fenerbahçe Olimpiyakos maçı canlı izle bağlantı haberimizin içerisinde yer alıyor.

24 Ocak 2019 20:31

Euroleague’de 20. haftada Fenerbahçe Beko Olimpiyako karşı karşıya geliyor. Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan, ligde liderliğini de sürdüren Fenerbahçe Olimpiyakos karşısında kötü bir sürpriz yaşamadan yola devam etmek istiyor. İşte Fenerbahçe Beko Olimpiyakos canlı izle ve maçın detayları…

FENERBAHÇE OLİMPİYAKOS CANLI İZLE

Fenerbahçe Olympiakos maçı bu akşam 20:30'da Ülker Sports Arena oynanacak mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Luigi Lamonica (İtalya), Matej Boltauzer (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya) hakem üçlüsü yönetecek.

Bu sezon takımın başına coach David Blatt'i getiren Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında ilk yarıda deplasmanda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 73-72 kazanmıştı.

İki takım, EuroLeague'de bugüne kadar 16 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe parkeden 7 kez galip ayrılırken, Yunan ekibi ise rakibini 9 kez mağlup etmeyi başardı.

İstanbul'da oynanan maçlarda ise Olympiakos'un 4'de 3'lük üstünlüğü bulunuyor.

Son güncelleme 20:31 | 24 Ocak 2019
canlı izle Fenerbahçe Beko olimpiyakos
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Yarın - 20:30
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Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
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