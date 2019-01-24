BB Erzurumspor’dan flaş Özer Hurmacı kararı!

Sezon başında BB Erzurumspor’a transfer olan orta saha oyuncusu Özer Hurmacı’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Son olarak Osmanlıspor’da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında bedelsiz olarak Erzurumspor’a imza atmıştı.

Mavi beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcu ile karşılıklı anlaşma sonucunda sözleşmenin feshedildiği belirtildi.

Daha önce Kasımpaşa, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Akhisar Belediye gibi takımlarda forma giyen Özer Hurmacı iki kez milli formayı giydi.

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