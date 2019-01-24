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BB Erzurumspor’dan flaş Özer Hurmacı kararı!
BB Erzurumspor

BB Erzurumspor’dan flaş Özer Hurmacı kararı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından BB Erzurumspor, Özer Hurmacı'nın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildiğini açıkladı

24 Ocak 2019 16:33

Sezon başında BB Erzurumspor’a transfer olan orta saha oyuncusu Özer Hurmacı’nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Son olarak Osmanlıspor’da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında bedelsiz olarak Erzurumspor’a imza atmıştı.

Mavi beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli futbolcu ile karşılıklı anlaşma sonucunda sözleşmenin feshedildiği belirtildi.

Daha önce Kasımpaşa, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Akhisar Belediye gibi takımlarda forma giyen Özer Hurmacı iki kez milli formayı giydi.

24 Ocak 2019 15 yaşındaki Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz için İngilizler sıraya girdi Fenerbahçe'nin 15 yaşındaki yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, dünya devlerini peşine taktı. İzmir'de düzenlenen Ege Kupası turnuvasını şampiyon olarak tamamlayan U16 Milli Takımı kaptanının, Chelsea ve Manchester United gözlemcileri tarafından izlendiği öğrenildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:33 | 24 Ocak 2019
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