15 yaşındaki Fenerbahçeli Ömer Faruk Beyaz için İngilizler sıraya girdi

SKOR DIŞ HABERLER / Fenerbahçe altyapısında yetişen ve 6 yaşından beri sarı lacivertli kulübün yaş gruplarında forma giyen Ömer Faruk Beyaz, genç yaşına rağmen dünya devlerinin radarına girmeyi başardı.

Kendi yaş gruplarında oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken 15 yaşındaki futbolcu, son olarak U16 Milli Takımı ile Ege Kupası’nda şampiyon oldu ve önemli bir başarıya imza attı.

Fenerbahçe ve Milli Takım’da kaptanlık yapan Ömer Faruk Beyaz, final maçında attığı golle hem şampiyonlukta büyük rol oynamış hem de turnuvanın en değerli oyuncusu seçilmişti.

İngiliz basını genç yıldız adayını yakın takibe alırken, Chelsea ve Manchester United’ın turnuvaya yolladığı gözlemciler de Ömer Faruk Beyaz için geçer not verdi.

Liverpool, Manchester City ve Aston Villa gözlemcilerinin de yer aldığı turnuvada adından söz ettiren genç futbolcu, sezon başında Fenerbahçe ile 2021 yılında sona erecek profesyonel sözleşmeye imza atmıştı.

İngiltere basınında yer alan haberde, Fenerbahçe’nin ligde kötü durumda olduğundan bahsedilirken genç futbolcuyu satmaya yanaşmayacağı ifade edildi.

İngiliz kulüplerinin yanı sıra Bayern Münih, Borussia Dortmund, Juventus, Stuttgart, E. Frankfurt, PSV Eindhoven, Basel ve Shakhtar Donetsk gibi takımların gözlemcileri de İzmir’e gelerek turnuvayı izledi.