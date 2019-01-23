Son dakika! Victor Moses, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi!

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Nijeryalı kanat oyuncusu Victor Moses ve kulübü Chelsea ile büyük oranda anlaşma sağladı.

Nijeryalı futbolcu gece 02:40 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden çıkış yaptı. Moses ve beraberindekiler Fenerbahçe Spor Kulübü yetkilileriyle beraber özel araç ile havalimanından ayrıldılar.

Moses ile İstanbul’da yapılacak olan son görüşmede kalan detaylar konuşulacak. Anlaşma sağlanması halinde 28 yaşındaki futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

Nijeryalı futbolcu, 23 haftası geride kalan Premier Lig’de sadece 6 maçta 181 dakika forma şansı bulabildi.

Öte yandan Ali Koç’un özel uçağı ile Londra’dan yola çıkan Moses, eşi ile birlikte böyle görüntülendi;

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