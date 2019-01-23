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SON DAKİKA | Galatasaray’dan transfer açıklaması!
Galatasaray

SON DAKİKA | Galatasaray’dan transfer açıklaması!

Galatasaray resmi siteden yaptığı açıklamayla transferdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.

23 Ocak 2019 13:13

Galatasaray Kulübü, Alan ve Pato transferlerinin gerçekleşmemesinin ardından resmi siteden bir açıklama yaptı.

İşte Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklama:

“Değerli Galatasaray Camiası, Ocak 2019 ara transfer dönemde Galatasaray Camiasının karakterine ve hedeflerine uygun futbolcular arayışımız, tüm hızıyla, çeşitli platformlarda devam etmektedir.

Bu süreçte, karşımıza profesyonel dünyanın umulmadık bariyerleri çıkabilmektedir.

Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri de aşacaktır.

Kulübümüz tarafından resmi açıklama yapılmadan, hiçbir duyum, söylenti ve dedikoduya itibar edilmemesini önemle bildiririz. Camiamıza saygıyla duyururuz”

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Son güncelleme 14:06 | 23 Ocak 2019
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