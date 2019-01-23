Son dakika! Chelsea, Gonzalo Higuain’i kadrosuna kattı!

İngiltere Premier League ekiplerinden Chelsea, Arjantinli golcü Gonzalo Higuain’i Juventus’tan satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı. Sezonun ilk yarısını kiralık olarak AC Milan’da geçiren Gonzalo Higuain böylece, Napoli’de birlikte çalıştığı hocası Maurizio Sarri ile de yeniden bir araya gelmiş oldu.

Chelsea, Arjantinli forvet Gonzalo Higuain’i satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.pic.twitter.com/4HTZjrhjcS — SKOR (@SozcuSkor) 23 Ocak 2019

31 yaşındaki golcü Sarri’nin çalıştırdığı Napoli’de 2015-2016 sezonunda 42 maçta kaydettiği 38 golle kariyerinin en verimli sezonunu geçirmiş ve ligde attığı 36 golle Serie A’da bir sezonda en fazla gol atan futbolcu rekorunu kırmıştı. 2016-2017 sezonunun başında Napoli’den Juventus’a 90 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Higuain iki sezon siyah-beyazlı formayı terletti ve sezon başında kiralık olarak Milan’ın yolunu tuttu.

Bu sezon Milan’da 21 resmi maçta forma giyen Arjantinli golcü 21 maçta 8 gol ve 2 asiste imza attı.

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