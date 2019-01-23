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SON DAKİKA | Barcelona, Frenkie de Jong transferini açıkladı! Maliyeti…
İspanya La Liga

SON DAKİKA | Barcelona, Frenkie de Jong transferini açıkladı! Maliyeti…

İspanya La Liga devi Barcelona yılın transferini açıkladı. Katalan ekibi, Ajax'ın 21 yaşındaki yıldızı Frenkie de Jong'u kadrosuna kattığını duyurdu. İşte Hollandalı futbolcunun bonservisi için ödenen para...

23 Ocak 2019 20:13

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga devi Barcelona, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Frenkie de Jong’u transfer ettiğini resmen duyurdu.

Katalan ekibi, uzun süredir peşinde olduğu Hollandalı genç futbolcu için Ajax’a 75 milyon Euro + 11 milyon Euro bonus bonservis bedeli ödeyecek.

PSG dahil Avrupa’nın birçok kulübünün de radarında olan de Jong, Barcelona ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Hollanda’nın Williem altyapısında yetişen ve 2015’te Ajax’ın U21 takımına transfer olan Frenkie de Jong, 2016 yılından beri A takımda forma giyiyordu. Bu sezon Hollanda Eredivisie’de 16 maça çıkan orta saha oyuncusu 4 gol atıp 1 asist yaptı.

Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan yıldız futbolcu hem defansif hem de hücum özelliklerine sahip. Kilit paslarıyla öne çıkan de Jong, kuvvetli oyun görüşü ile dikkatleri üzerine çekiyordu.

İşte Barcelona’nın transferi duyurduğu video;

Öte yandan Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla genç oyuncuya ‘Hoş geldin’ dedi.

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Son güncelleme 23:43 | 23 Ocak 2019
ajax barcelona Frenkie De Jong
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