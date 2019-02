SON DAKİKA | Barcelona, Frenkie de Jong transferini açıkladı! Maliyeti…

SKOR DIŞ HABERLER / İspanya La Liga devi Barcelona, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Frenkie de Jong’u transfer ettiğini resmen duyurdu.

Katalan ekibi, uzun süredir peşinde olduğu Hollandalı genç futbolcu için Ajax’a 75 milyon Euro + 11 milyon Euro bonus bonservis bedeli ödeyecek.

PSG dahil Avrupa’nın birçok kulübünün de radarında olan de Jong, Barcelona ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Hollanda’nın Williem altyapısında yetişen ve 2015’te Ajax’ın U21 takımına transfer olan Frenkie de Jong, 2016 yılından beri A takımda forma giyiyordu. Bu sezon Hollanda Eredivisie’de 16 maça çıkan orta saha oyuncusu 4 gol atıp 1 asist yaptı.

Ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanan yıldız futbolcu hem defansif hem de hücum özelliklerine sahip. Kilit paslarıyla öne çıkan de Jong, kuvvetli oyun görüşü ile dikkatleri üzerine çekiyordu.

İşte Barcelona’nın transferi duyurduğu video;

Öte yandan Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla genç oyuncuya ‘Hoş geldin’ dedi.

With the arrival of Frenkie De Jong we add talent, youth and Barça style to our sporting project. We are convinced that he will be a key part of our team for years to come. Welcome, Frenkie! pic.twitter.com/9HCHmrlqvj

— Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) 23 Ocak 2019