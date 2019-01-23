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Son dakika! Ali Koç ilk kez PFDK’ya sevk edildi
Fenerbahçe

Son dakika! Ali Koç ilk kez PFDK’ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün resmi sitede yaptığı açıklamadan dolayı PFDK'ya sevk edildi. Ali Koç başkanlık döneminde ilk kez Disiplin Kurulu'na sevk edildi...

23 Ocak 2019 16:44

Fenerbahçe ve Ali Koç, sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK’ya sevk edildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlığı döneminde ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldı.

İŞTE TFF’DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Hukuk Müşavirliği’nce 23.01.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir. 1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 22.01.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı Y. ALİ KOÇ’un 22.01.2019 tarihinde kulübün resmi internet sitesinde yayınlanan “sportmenliğe aykırı açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- BOLUSPOR Kulübü’nün 22.01.2019 tarihinde oynanan BOLUSPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

İŞTE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDEN O AÇIKLAMA:

22 Ocak 2019 Fenerbahçe`den çok sert Cüneyt Çakır açıklaması Fenerbahçe Kulübü 18.haftada oynanan Bursaspor maçında çok tartışılan hakem kararları ile ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı. Sarı lacivertli kulüp 'Ön yargılı hakemliğe son verilmeli' başlıklı yazıda sert ifadeler kullandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:56 | 23 Ocak 2019
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