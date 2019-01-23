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Galatasaray

Son dakika! Abdurrahim Albayrak’tan Alan ve Pato açıklaması…

Galatasaray Kulübü'nde İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak Dubai'de yaptığı transfer görüşmeleri dönüşü havalimanında flaş açıklamalarda bulundu.

23 Ocak 2019 13:31

Galatasaray’da transfer çalışmaları ile ilgili hareketlilik devam ediyor. Sarı kırmızılı taraftarların forvet transferi beklediği camiada Dubai’den dönden Abdurrahim Albayrak, havaalanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Albayrak şunları söyledi: “Birçok futbolcu ile görüştük. Alan ile çok önceden anlaştık, kulübü ile anlaştık. Alan, Galatasaray’a gelmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Alan’a da Pato’ya da iki Çin kulübüne de teşekkür ediyorum. Daha hiç bir şey yok, bekleyip göreceğiz. Pato ile 1 saat görüştük, hem kulübüne hem de Pato’ya teşekkür ediyorum. ”BİRKAÇINI GALATASARAYLI YAPACAĞIZ”

Pato ile kulübü arasında bir sorun var, biraz zaman istedi. Her şey güzel gidiyor. Galatasaray transfer yapacak, 10 tane futbolcu ile konuşuyoruz. Allah'ın izniyle futbolculardan birkaçını Galatasaraylı yapacağız. Pato kulübüyle arasında sorun olduğunu söyledi ve zaman istedi. Benim bugün Türkiye’ye dönmem gerekiyordu çünkü bir hastam var. Gönül isterdi ki buraya futbolcularla döneyim.”

Son güncelleme 15:13 | 23 Ocak 2019
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