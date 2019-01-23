Sihirbaz…

GELMIŞ geçmiş en büyük basketbolculardan biri böyle biliniyor… Earvin ‘Magic' Johnson. Yani, bir basketbolcuya ‘sihirbaz' demek için birkaç kez düşünmek gerekiyor. Hal böyleyken TBF, All-Star'ı şu sloganla pazarladı: Basketbolun Sihirbazları Sahada.

YABANCILARI geçtim. Türk basketbolunun sihirbazlarını sayıyorum: Kartal Özmızrak, Doğuş Balbay, Semih Erden, Göksenin Köksal, Şehmus Hazer, Berkan Durmaz, Berk Uğurlu, Alp Karahan, Cevher Özer…

ERGIN Ataman'ın All-Star öncesi attığı tweet şöyleydi: “Avrupa'nın en iyi ligi diyorsak, NBA ve diğer ülkelerde olduğu gibi en üst düzeyde kadroların olması gerekirdi.” Ergin hocanın gönderme yapıp yapmadığını bilmiyorum. Ama şundan eminim: Eldeki malzemenin bu olduğunu biliyor! 2001'DE Avrupa, 2010'da dünya ikincisi olan A Milli Takım'ın yıldızları sokakta rahat yürüyebiliyor muydu? Kerem Tunçeri, Hidayet Türkoğlu, Mirsad Türkcan, Orhun Ene, Harun Erdenay, İbrahim Kutluay, Mehmet Okur, Ömer Onan, Ersan İlyasova, Ömer Aşık, Sinan Güler…

ŞIMDIKILER? Cedi Osman dışında, basketbolu bilen bilmeyen herkesin tanıdığı kaç oyuncumuz var?

ALTYAPIMIZ çökmüş. Derdimiz bu. Bir de şu:

TBF'NIN tarihindeki en büyük altyapı projesinde neler olduğunu bilen var mı? 12 DABO (12 Dev Adam Basketbol Okulları) 2002'den beri faaliyette. Kaç basketbolcu çıkardı bugüne kadar? Ne işe yarıyor? Bu okullarda çalış(a)mayan antrenörlerin önü kesiliyor mu? 12 DABO için salon kirası alınmazken, diğer basketbol okullarından neden alınıyor?

ALTYAPILAR için ne yaptığını bilmediğimiz TBF'nin All-Star'daki ‘şarkıcı' tercihini de alkışlıyorum. “Anadolu turnesine hazır mısınız” çağrısına “Hayır” yorumunu yazan bir takipçisine “Maymunlar giremiyor zatennnnnnn” diyen Edis'i davet edenleri kutlamak lazım!

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