Ronaldo bir tweet attı ortalık karıştı… Emiliano Sala kayıpken…

SKOR DIŞ HABERLER / Cristiano Ronaldo, attığı bir tweet yüzünden ağır eleştirilere maruz kaldı. Uçağı ile radar bağlantısı kopan ve iki gündür kayıp olan Emiliano Sala hakkındaki üzücü haberler manşetlerde yer alırken Ronaldo’nun kendi lüks uçağından gülerek paylaştığı selfie tepkiye neden oldu.

Emiliano Sala`nın son ses kaydı yayınlandı! Manş Denizi üzerinde uçağı kaybolan ve uzun süredir haber alınamayan Emiliano Sala'nın arkadaşlarıyla uçakta yaptığı görüşmenin ses kaydı yayınlandı. İlgili Haberi Oku

İngiliz futbol efsanesi Gary Lineker bu paylaşımın zamanlamasına tepki gösterenlerin başında geldi.

15 milyon pound karşılığında Nantes’tan Cardiff City’ye transfer olan 28 yaşındaki futbolcunun ve uçak mürettebatının hayatını kaybetmesinden korkuluyor. Kurtarma ekipleri muhtemel bir kazadan kurtulan olmasını beklemediklerini açıkladı.

Manş Denizi üzerinde uçak kayboldu! Arjantinli yıldız Emiliano Sala`nın uçakta olduğu açıklandı Manş Denizi üzerinde kaybolan uçağın içinde Nantes'tan Cardiff City'ye transfer olan Emiliano Sala'nın olduğu açıklandı. Nantes forması giyen ve Cardiff'in kulüp tarihinin transfer rekorunu kırarak renklerine bağladığı Emiliano Sala'nın dün akşam Fransa'dan İngiltere'ye gitmek için bindiği uçaktan geceden bu yana haber alınamıyor. Sala son olarak dün bu veda pozunu paylaşmıştı. İlgili Haberi Oku

Ancak Madrid’de duruşması görülen vergi kaçırma suçunu kabul eden Cristiano Ronaldo, futbol dünyasını şoka sokan trajediye kayıtsız kalarak içinde ‘uçak ve gülücük emojisi’ olan mutlu bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşıma tepki yağdı. Lineker, “Bu tweet’i atmanın günü bu değil. Gerçekten değil. Belki bilgisi yoktu ama biri onu uyarabilirdi” derken, bir başka sosyal medya kullanıcısı, “Biraz tevazu bugün iyi olabilirdi. Uygun kaçmadı” diye yazdı.

`Garaj` talebi reddedilen Cristiano Ronaldo mahkemeye ön kapıdan girdi... Cezası belli oldu Cristiano Ronaldo, hakkında vergi kaçırmak suçundan açılan davanın ilk duruşmasına katılmak için Madrid'e geldi. Mahkeme binasına garajdan girme talebi reddedilen Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile birlikte binaya ön kapıdan giriş yaptı. Portekizli yıldızın rahat ve neşeli tavırları dikkat çekti. Mahkeme, yaklaşık bir saat süren duruşmanın ardından Cristiano Ronaldo'nun cezasını belirledi. İlgili Haberi Oku