Ronaldo bir tweet attı ortalık karıştı… Emiliano Sala kayıpken…

SKOR DIŞ HABERLER / Cristiano Ronaldo, attığı bir tweet yüzünden ağır eleştirilere maruz kaldı. Uçağı ile radar bağlantısı kopan ve iki gündür kayıp olan Emiliano Sala hakkındaki üzücü haberler manşetlerde yer alırken Ronaldo’nun kendi lüks uçağından gülerek paylaştığı selfie tepkiye neden oldu.
İngiliz futbol efsanesi Gary Lineker bu paylaşımın zamanlamasına tepki gösterenlerin başında geldi.
15 milyon pound karşılığında Nantes’tan Cardiff City’ye transfer olan 28 yaşındaki futbolcunun ve uçak mürettebatının hayatını kaybetmesinden korkuluyor. Kurtarma ekipleri muhtemel bir kazadan kurtulan olmasını beklemediklerini açıkladı.
Ancak Madrid’de duruşması görülen vergi kaçırma suçunu kabul eden Cristiano Ronaldo, futbol dünyasını şoka sokan trajediye kayıtsız kalarak içinde ‘uçak ve gülücük emojisi’ olan mutlu bir paylaşımda bulundu.
— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 22 Ocak 2019
Bu paylaşıma tepki yağdı. Lineker, “Bu tweet’i atmanın günü bu değil. Gerçekten değil. Belki bilgisi yoktu ama biri onu uyarabilirdi” derken, bir başka sosyal medya kullanıcısı, “Biraz tevazu bugün iyi olabilirdi. Uygun kaçmadı” diye yazdı.