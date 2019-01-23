Moussa Sow, Gazişehir Gaziantep ile anlaştı

Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadrodaki eksik bölgelere takviyeler yaparak takımı güçlendirmek istediklerini söyledi.

Bu anlamda bir süredir gündemlerinde bulunan Moussa Sow ile görüştüklerini ifade eden Altıparmak, “Oyuncuyla anlaştık. Cuma günü Türkiye’ye gelip sağlık kontrolünden geçecek. İstanbul’daki sağlık kontrollerinde aksilik çıkmazsa resmi sözleşmeyi de imzalayacağız.” diye konuştu. Sow’u Türkiye’deki en iyi santrforlardan biri olarak nitelendiren Altıparmak, “Moussa Sow gibi oyuncuyu her hoca takımında görmek ister. Takıma kısa sürede adapte olabilirse güzel işler çıkarabileceğine de inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Moussa Sow Gazişehir Gaziantep ile anlaşmaya vardı TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir FK, Fenerbahçe'nin eski golcüsü Moussa Sow ile anlaşmaya vardı. İlgili Haberi Oku