Mario Balotelli transferi resmen duyuruldu!

SKOR DIŞ HABERLER / Fransa Ligue 1 takımlarından Marsilya, İtalyan forvet Mario Balotelli transferini resmen açıkladı.

2016 yılından beri Fransa’da Nice forması giyen 28 yaşındaki forvet, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sezon sonuna kadar kiralık olarak kendisini Marsilya’ya bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Marsilya ekibi transferi sosyal medya hesabından paylaştığı bu video ile duyurdu;

Inter altyapısında yetişen İtalyan golcü Manchester City, Milan ve Liverpool gibi takımların formasını giydi.

Yıldız futbolcu bu sezon Nice formasıyla ligde çıktığı 10 maçta gol atma başarısı gösteremezken 1 asist yapabildi.

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