Manş Denizi üzerinde uçak kayboldu! Arjantinli yıldız Emiliano Sala’nın uçakta olduğu açıklandı

SKOR DIŞ HABERLER İngiltere Premier Lig ekiplerinden Cardiff City’nin 15 milyon pound bonservis bedeli karşılığında Nantes’tan transfer ettiği Arjantinli yıldız Emiliano Sala’nın, Manş Denizi üzerinde Pazartesi akşamı kaybolan uçağın içinde olduğundan belirtildi. Uçakta Emiliano Sala ile birlikte bir pilot ve iki yolcunun daha bulunduğu belirtiliyor.

Cardiff City’nin kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattığı Emiliano Sala hakkında endişeli bekleyiş devam ederken, 28 yaşındaki futbolcunun eski takım arkadaşları ile vedalaşmak için Nantes’a gittiği öğrenildi. Emiliano Sala’nın, Fransa’dan İngiltere’ye dönerken Manş Denizi üzerinde kaybolan uçağa binip binmediği konusunda açıklama Fransa Sivil Havacılık Kurumu’ndan geldi. Fransa Sivil Havacılık Kurumu, İngiltere Premier Ligi takımlarından Cardiff City’ye transfer olan Arjantinli golcü Emiliano Sala’nın, Manş Denizi’ndeki Channel Adaları üzerinde kaybolan küçük uçakta bulunduğunu doğruladı.

Cumartesi günü Cardiff City’ye imza atan Emiliano Sala’nın bugün takımının antrenmanında olması gerekiyordu. Arjantinli yıldızın antrenmana çıkmaması uçağın düştüğü ve Emiliano Sala’nın uçağın içinde olduğu iddialarını güçlendirdi. Arjantinli oyuncunun, arkadaşlarıyla vedalaşmak için Nantes’a gittiği ve tekrar Cardiff’e doğru dönmek için yola çıktığı sırada bu gelişmenin yaşandığı belirtildi.

Emiliano Sala`nın son ses kaydı yayınlandı! Manş Denizi üzerinde uçağı kaybolan ve uzun süredir haber alınamayan Emiliano Sala'nın arkadaşlarıyla uçakta yaptığı görüşmenin ses kaydı yayınlandı. İlgili Haberi Oku

‘YOLCULARIN HAYATTA OLMA İHTİMALİ ZAYIF’

Arama çalışmalarını yürüyen Guernsey Polisi’nden uçağın son durumu ile ilgili açıklama geldi:

“15 saattir süren arama çalışmalarında suda bazı yüzen objeler görülmüş, ancak bu objelerin kayıp uçağa ait olup olmadığı tespit edilememiştir. Eğer uçak suya iniş yapmaya çalışmışsa, bu aşamada yolcuların hayatta kalmış olma ihtimali ne yazık ki zayıftır. Arama ve kurtarma çalışmaları gün batımıyla birlikte durdurulmuş olup, güneşin doğmasıyla tekrar başlayacaktır.”

Cardiff City Başkanı Mehmet Dalman, “Son gelişmeler hakkında son derece endişeliyiz. Uçağın bağlantısı dün gece kayboldu. Daha fazlasını söylemek için resmi açıklama bekliyoruz. Emiliano Sala’nın güvenliği hakkında çok endişeliyiz” diye konuştu.

Yeni kulübü ile anlaştıktan sonra ilk açıklamasını yapan Emiliano Sala “Antrenmana çıkmak ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum” demişti.

`Garaj` talebi reddedilen Cristiano Ronaldo mahkemeye ön kapıdan girdi Cristiano Ronaldo, hakkında vergi kaçırmak suçundan açılan davanın ilk duruşmasına katılmak için Madrid'e geldi. Mahkeme binasına garajdan girme talebi reddedilen Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile birlikte binaya ön kapıdan giriş yaptı. Portekizli yıldızın rahat ve neşeli tavırları dikkat çekti. İlgili Haberi Oku

UÇAK MANŞ DENİZİ ÜZERİNDE KAYBOLDU

Pazartesi akşamı Fransa’dan İngiltere’ye hareket eden özel bir uçak, Manş Denizi üzerinde bir anda kayboldu. Uçağın yerel saatle 20:00 sularında hava trafik kontrol kulesi ile irtibatı kesildi. Uçağın düşme ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtilen uçağın kaybolduğu alanda iki helikopter ve bir kurtarma gemisi ile arama çalışmaları başlatıldı. Saat 21:00’da Cardiff’e inmesi beklenen uçaktan bu zamana kadar haber alınmadı.

Arama çalışmalarında bulunan bir polis memuru, son gelişmeler ile ilgili yaptığı açıklamada “Henüz arama çalışmalarından bir sonuç alamadık. Bazı izlere rastlıyoruz ancak net bir gelişme yok. Uçağın Fransa’nın Nantes kentinden, Galler’in Cardiff şehrine gitmek üzere havalandığını biliyoruz” dedi.