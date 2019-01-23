MAÇ SONUCU | Göztepe 3-0 Antalyaspor | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Antalyaspor’u konuk eden Göztepe, 3-0’lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. İki takım arasında oynanan ilk maç 3-3’lük beraberlikle sona ermişti.

Göztepe’nin baştan sona üstün götürdüğü maçta gol perdesi 21. dakikada açıldı. Osman Çelik’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen İzmir ekibi, 39. dakikada Serdar Gürler ile skoru 2-0’a getirdi.

İlk yarıyı bu skorla önde tamamlayan Göztepe, 66. dakikada Deniz Kadah’ın golüyle skoru 3-0 yaptı ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Stat: Bornova

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Gassama (Dk. 61 Tayfur Bingöl), Reis, Titi, Grillo, Serdar Gürler, Poko, Alpaslan Öztürk, Gouffran (Dk. 69 Yasin Öztekin), Castro (Dk. 61 Halil Akbunar), Deniz Kadah

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Bahadır Öztürk, Musa Nizam (Dk. 46 Doğukan Sinik) (Dk. 74 Mustafa İnan), Birkan Öksüz, Harun Alpsoy, Zeki Yıldırım, Charles, Drole, Sergen Yatağan, Mevlüt Erdinç (Dk. 56 Doukara)

Goller: Dk. 21 Osman Çelik (kendi kalesine), Dk. 39 Serdar Gürler, Dk. 66 Deniz Kadah (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 45+3 Alpaslan Öztürk, Dk. 55 Castro (Göztepe)

MAÇ SONUCU | Akhisarspor 0-0 İstikbal Mobilya Kayserispor | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Akhisarspor 2-1'lik galibiyetin rövanşında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı ve adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu. İlgili Haberi Oku