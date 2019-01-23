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Hatay’daki amatör maçta futbolcu hakeme saldırdı

Hatay ASKF Süper Amatör Ligi'nde Samandağspor - Armutluspor karşılaşmasında Armutluspor futbolcusu Cihan Büyükaşık'ın karşılaşmanın hakemine saldırması sebebiyle mücadele tatil edildi.

23 Ocak 2019 20:16

Hatay ASKF Süper Ligi’nin 18’inci haftasında Samandağspor ile Armutluspor karşı karşıya geldi. Samandağ Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Mücadelenin 87’nci dakikasında karşılaşmanın hakemi Semih Güçlü ile tartışmaya başlayan Armutluspor futbolcusu Cihan Büyükaşık, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Büyükaşık, kırmızı kart görmesinin ardından hakem Güçlü’ye saldırdı. Araya giren görevliler saldırıyı büyümeden engelledi. Cihan Büyükaşık polis tarafından gözaltına alırnırken, mücadele tatil edildi. 23 Ocak 2019 Evkur Yeni Malatyaspor`un gözdesi Aboubakar Kamara ortalığı karıştırdı! Gözaltına alındı... Fulham'ın olaylı yıldızı Aboubakar Kamara'nın, bir kulüp görevlisini darp ettiği için 'adam yaralama' iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Evkur Yeni Malatyaspor'un transferi konusunda anlaşmaya varmak üzere olduğu Fransız futbolcu, geçtiğimiz günlerde takım arkadaşı Aleksandar Mitrovic ile de yumruk yumruğa birbirine girmişti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:16 | 23 Ocak 2019
Armutluspor Hatay ASKF Süper Amatör Ligi Samandağspor
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