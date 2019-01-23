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Galatasaray’da taraftarlar isyan etti! ‘Forvet yoksa istifa…’
Galatasaray

Galatasaray’da taraftarlar isyan etti! ‘Forvet yoksa istifa…’

Galatasaray taraftarları Dubai'de transfer girişimlerinde bulunan ancak eli boş dönen Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedan'a sosyal medyadan tepki gösterdi.

23 Ocak 2019 13:02

Süper Lig’de devre arası transfer döneminin bitimine yaklaşık 1 hafta kala Galatasaray’da hareketli dakikalar yaşanıyor.

Sarı kırmızılı taraftarların ve teknik direktör Fatih Terim’in ısrarla forvet takviyesi istemesi üzerine Dubai’ye giden ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve idari menajer Şükrü Hanedar, Türkiye’ye eli boş döndü.

Pato ve Alan Carvalho transferini yüksek, astronomik maliyetleri nedeniyle bitiremeyen iki yöneticinin transfer görüşmelerinin sonuçsuz kalması taraftarların tepkisini çekti. Forvet transferinin tamamlanamaması üzerine sosyal medyada isyan eden sarı kırmızılı taraftarlar #ForvetYoksaİstifa etiketiyle yönetimi istifaya davet etti.

Taraftardan 7 aydır forvet alamayan Galatasaray yönetimine çok sert tepki gösterdi. Twitter’da #ForvetYoksaİstifa etiketi Türkiye gündeminde 1. sıraya yükseldi.

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Son güncelleme 13:44 | 23 Ocak 2019
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