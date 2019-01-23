Evkur Yeni Malatyaspor’un gözdesi Aboubakar Kamara ortalığı karıştırdı! Gözaltına alındı…

SKOR DIŞ HABERLER / Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor’un kadrosuna katmak istediği Fulham oyuncusu Aboubakar Kamara’nın, kulüp görevlisini darp ettiği için ‘adam yaralama’ iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

İngiliz basınında flaş olarak verilen haberde, Fulham ile antrenmana çıkan Fransız futbolcunun kulüpte görevli bir kişi ile kavga ettiği iddia edildi. Kulüpteki geleceğini konuşmak için Pazartesi günü tesislere gelen 23 yaşındaki forvetin Fulham CEO’su Alistair Mackintosh ile görüşme gerçekleştirdiği ve kulüpten çıkmaya hazırlanırken polisler tarafından gözaltına alındığı ifade edildi.

Polis merkezinin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, “Polis ekipleri, 21 Ocak tarihinde New Malden’deki tesislerde bir kavga olduğuna dair bir çağrı aldı. Memurlar olay yerine gittikten sonra 20’li yaşlarında bir kişi darp gerekçesiyle gözaltına alındı ve sorgusu devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Fulham kulübü ise olaya anında müdale eden polis ekiplerine teşekkür ederken Kamara’nın kulüp tesislerine ve stada girişinin yasaklandığını dile getirdi.

Soruşturmanın devam etmesi nedeniyle fazla açıklama yapılmayacağını belirten İngiliz ekibi, “Güvenli bir çalışma ortamı sağlanması için görevlilerle işbirliği yapmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Fulham’da bir süredir mutsuz olan Kamara’nın, küme düşme hattında bulunan takımı rahatlatmak için yapılan yoga eğitimi sırasında takım arkadaşı Aleksandar Mitrovic ile de yumruk yumruğa kavga ettiği iddia edilmişti.

Kamara geçtiğimiz haftalarda oynanan Huddersfield karşılaşmasında yine takım arkadaşı Mitrovic ile penaltı kullanma tartışması yaşamıştı. Penaltı atışını Mitrovic’e kullandırmayan Kamara, vuruşu kaleciye nişanlamıştı.

Teknik direktör Ranieri de takımın penaltıcısının Mitrovic olduğunu ve Kamara’nın yaptığının kabul edilemez bir davranış olduğunu ifade eden açıklamalarda bulunmuştu.

Ranieri’nin takımda istemediği Kamara, Evkur Yeni Malatyaspor ile transfer görüşmesi gerçekleştiriyordu.