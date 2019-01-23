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Eskişehirspor’da ilk hedef transfer yasağını kaldırmak
TFF 1.Lig

Eskişehirspor’da ilk hedef transfer yasağını kaldırmak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal, öncelikli hedeflerinin en kısa sürede transfer tahtasını açmak olduğunu bildirdi.

23 Ocak 2019 09:54

Köksal, yaptığı yazılı açıklamada, endüstriyel futbolla yok olan değerlere sahip çıkan taraftarı, şehri ve tüm dinamikleri ile geçmişten geleceğe şanlı tarihiyle birçok ilke, birçok sevince ortak olunan Eskişehirspor’un son yıllarda zor ve meşakkatli bir süreçten geçtiğini belirtti.

Basın sözcüsü Köksal, şunları kaydetti:”Öncelikli hedefimiz, ilk işimiz en kısa sürede transfer tahtasını açmak olacaktır. Bunun için gece gündüz demeden var gücümüzle çalıştığımızı bildirmek isteriz. Elbet bugünleri de atlatacağız fakat bugünlerde sessiz kalmak tüm camiaya ihanet olur. Şehir bu sinerjiyi yakalamışken, lütfen kimsenin bu havayı bozmasına izin vermeyelim. Valisi, belediye başkanı, milletvekili ve belediye başkanı adayları, sanayicisi, esnafı ve cefakar taraftarı… Şu anki ilerleme safhası transfer tahtasının açılmasıyla yerini çok çalışmaya bırakacaktır. Bunun için de projelerimiz hazır, her şeyi zamanla açıklayacağız.”

Ayrıca Köksal, Kaan Ay başkanlığındaki yeni yönetimin kimsenin devamı ve destekçisi olmadığını vurguladı.

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Son güncelleme 09:54 | 23 Ocak 2019
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