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Eski Fenerbahçeli Fernandao’nun yeni takımı belli oldu!
Fenerbahçe

Eski Fenerbahçeli Fernandao’nun yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Brezilyalı Fernandao, ülkesinin takımlarından Bahia'ya transfer oldu. 31 yaşındaki futbolcu 2013 yılında da Bahia'da mücadele etmişti.

23 Ocak 2019 20:44

SKOR DIŞ HABERLER /Bir süre Türkiye’de Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Brezilyalı forvet Fernandao, eski takımı Bahia’ya transfer oldu.

Son olarak Suudi Arabistan’da Al Wahda forması giyen tecrübeli golcü, Bahia ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Fernandao, daha önce Bahia formasıyla oynadığı 41 maçta 18 gol atma başarısı gösterdi. Yıldız futbolcu, 2014-15 sezonunda Bursaspor formasıyla Süper Lig’de gol kıralı olmuştu.

Bahia transferi bu video ile duyurdu;

23 Ocak 2019 Mario Balotelli transferi resmen duyuruldu! Fransa'nın Nice takımında forma giyen Mario Balotelli sezon sonuna kadar Marsilya'ya kiralandı. Marsilya transferi yayınladığı video ile duyurdu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:48 | 23 Ocak 2019
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