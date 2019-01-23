Eski Fenerbahçeli Fernandao’nun yeni takımı belli oldu!

SKOR DIŞ HABERLER /Bir süre Türkiye’de Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen Brezilyalı forvet Fernandao, eski takımı Bahia’ya transfer oldu.

Son olarak Suudi Arabistan’da Al Wahda forması giyen tecrübeli golcü, Bahia ile 2020 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Fernandao, daha önce Bahia formasıyla oynadığı 41 maçta 18 gol atma başarısı gösterdi. Yıldız futbolcu, 2014-15 sezonunda Bursaspor formasıyla Süper Lig’de gol kıralı olmuştu.

Bahia transferi bu video ile duyurdu;

Aconteceu. Valeu, @canaalimentos! Desembarque às 15h de hoje. Contrato em definitivo até o fim de 2020. Fernandão voltou https://t.co/oS1dCz1iwx #Bahia88 pic.twitter.com/6nrjmppZvd — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 23 Ocak 2019

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