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Ergin Ataman’dan Real Madrid maçı yorumu
Euroleague

Ergin Ataman’dan Real Madrid maçı yorumu

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımı ile yapacakları maçta kendilerine güvendiklerini belirtti.

23 Ocak 2019 11:40

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ataman, sezonun ilk yarısında İspanyol ekibiyle oynadıkları maçta iyi bir performans göstermelerine rağmen mağlup olduklarını kaydetti.

Tecrübeli başantrenör, iki takımın da birbirini iyi tanıdığını aktararak, “İlk yarıda İstanbul'da Real Madrid’e karşı çok iyi basketbol oynamıştık. Ancak son periyotta yaptığımız hatalarla hakkımız olan, çok iyi oynadığımız bir maçı son saniyelerde kaybetmiştik. Şimdi bu maçın rövanşını Madrid’de almak istiyoruz. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Tabii ki Real Madrid’in çok güçlü silahları var ama biz de kendimize güveniyoruz ve maçı kazanmak için gidiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı ekibin Alman pivotu Tibor Pleiss ise, “Zorlu bir mücadele olacak. Geçtiğimiz hafta Buducnost VOLI’ye deplasmanda mağlup oldular. Bu mağlubiyet onlar için üzücüydü. Mutlaka bizim maçımıza çok odaklanmış bir şekilde gelecekler. Real Madrid, Avrupa’nın en iyi takımlarından biri. Evlerinde oynayacaklar ama biz de enerjimizi sahaya yansıtırsak ve takım olarak oynarsak, galibiyeti elde edebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

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Son güncelleme 11:40 | 23 Ocak 2019
anadolu efes Ergin Ataman
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