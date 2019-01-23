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Son Dakika | Emiliano Sala’nın uçağı nerede? 4 senaryo üzerinde duruluyor
Dünyadan Futbol

Son Dakika | Emiliano Sala’nın uçağı nerede? 4 senaryo üzerinde duruluyor

Ünlü futbolcu Emiliano Sala'nın uçağının radarla bağlantısı kesildi. Futbol dünyasını şoke eden gelişmenin ardından kurtarma çalışmaları 4 senaryo üzerinde duruyor

23 Ocak 2019 14:47

SKOR DIŞ HABERLER / Manş Denizi üzerinde uçağı kaybolan ve uzun süredir haber alınamayan ünlü futbolcu Emiliano Sala ve uçakta bulunan diğer iki kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Emiliano Sala bir pilot ve bir başka yolcu ile birlikte Nantes’tan Galler’e giden uçaktaydı. 23 Ocak 2019 Emiliano Sala`nın son ses kaydı yayınlandı! Manş Denizi üzerinde uçağı kaybolan ve uzun süredir haber alınamayan Emiliano Sala'nın arkadaşlarıyla uçakta yaptığı görüşmenin ses kaydı yayınlandı. İlgili Haberi Oku

Arama ekipleri kayıp uçağın yerini bulmaya çalışırken söz konusu çalışmaları Sala’nın kaybolmasını açıklayacak 4 senaryo üzerine kurdu.

  • Başka bir yere indiler ve bağlantı kuramadılar.
  • Suya indiler, geçen bir gemi tarafından alındılar ama iletişime geçemediler.
  • Suya iniş yaptılar, uçakta olduğu bilinen cankurtaran botunda kurtarılmayı bekliyorlar.
  • Suya inerken uçak kullanılmaz hale geldi, iletişime geçemediler.

Askeri jetlerin katıldığı kurtarma çalışmalarında cankurtaran botu senaryosunun üzerinde duruluyor. En fazla umudun bu ihtimalde olduğu belirtiliyor. 23 Ocak 2019 Ronaldo bir tweet attı ortalık karıştı... Emiliano Sala kayıpken... Emiliano Sala hakkındaki üzücü haberler futbol dünyasını sarstı, Ronaldo'nun bu esnada yaptığı bir paylaşım büyük tepkiye neden oldu İlgili Haberi Oku

Güvenlik kuvvetleri ise uçağın suya inmesi halinde uçaktakilerin kurtulma ihtimallerinin zayıf olduğunu söylüyor. 23 Ocak 2019 Manş Denizi üzerinde uçak kayboldu! Arjantinli yıldız Emiliano Sala`nın uçakta olduğu açıklandı Manş Denizi üzerinde kaybolan uçağın içinde Nantes'tan Cardiff City'ye transfer olan Emiliano Sala'nın olduğu açıklandı. Nantes forması giyen ve Cardiff'in kulüp tarihinin transfer rekorunu kırarak renklerine bağladığı Emiliano Sala'nın dün akşam Fransa'dan İngiltere'ye gitmek için bindiği uçaktan geceden bu yana haber alınamıyor. Sala son olarak dün bu veda pozunu paylaşmıştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:52 | 23 Ocak 2019
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