Son Dakika | Emiliano Sala’nın uçağı nerede? 4 senaryo üzerinde duruluyor

SKOR DIŞ HABERLER / Manş Denizi üzerinde uçağı kaybolan ve uzun süredir haber alınamayan ünlü futbolcu Emiliano Sala ve uçakta bulunan diğer iki kişi için arama çalışmaları sürüyor.
Emiliano Sala bir pilot ve bir başka yolcu ile birlikte Nantes’tan Galler’e giden uçaktaydı.
Arama ekipleri kayıp uçağın yerini bulmaya çalışırken söz konusu çalışmaları Sala’nın kaybolmasını açıklayacak 4 senaryo üzerine kurdu.
- Başka bir yere indiler ve bağlantı kuramadılar.
- Suya indiler, geçen bir gemi tarafından alındılar ama iletişime geçemediler.
- Suya iniş yaptılar, uçakta olduğu bilinen cankurtaran botunda kurtarılmayı bekliyorlar.
- Suya inerken uçak kullanılmaz hale geldi, iletişime geçemediler.
Askeri jetlerin katıldığı kurtarma çalışmalarında cankurtaran botu senaryosunun üzerinde duruluyor. En fazla umudun bu ihtimalde olduğu belirtiliyor.
Güvenlik kuvvetleri ise uçağın suya inmesi halinde uçaktakilerin kurtulma ihtimallerinin zayıf olduğunu söylüyor.