Emiliano Sala’nın son ses kaydı yayınlandı!

Uzun yıllar Fransa’da futbol kariyerini sürdüren ve son olarak Leganes forması giyen Diego Rolan, Cardiff’e giderken uçağı Manş Denizi’nin üzerindeyken kaybolan Emiliano Sala ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Diego Rolan, Emiliano Sala’nın uçaktayken bir arkadaşına mesaj gönderdiğini söyledi.

Fransız basınına kısa bir açıklama yapan Diego Rolan, ”Emiliano Sala uçaktayken bir arkadaşına mesaj yollamış. Mesajda ona korktuğunu ve ‘Eğer benden 1,5 saate kadar mesaj alamazsanız, sebebini biliyorsunuz.Beni bulmak için birini gönderirler mi bilmiyorum, çünkü bulamazlar. Korkuyorum.’ demiş” ifadelerini kullandı.

ARJANTİN BASINI SALA’NIN SES KAYDINI YAYINLADI

Bu açıklamaların ardından Arjantin basını da Sala’nın arkadaşlarına gönderdiği sesli mesajı yayınladı. Sala’nın arkadaşlarına gönderdiği sesli mesajda ”Uçak parçalara ayrılacak gibi. Eğer benden 1,5 saate haber alamazsanız, sebebini biliyorsunuz.Beni bulmak için birini gönderirler mi bilmiyorum, çünkü bulamazlar. Korkuyorum.” ifadeleri yer aldı.

Arjantin basını Emiliano Sala’nın arkadaşlarıyla yaptığı son görüşmenin ses kaydını yayınladı: ”Uçak parçalara ayrılacak gibi. Eğer benden 1,5 saate haber alamazsanız, sebebini biliyorsunuz.”pic.twitter.com/dmWBKGw98o — SKOR (@SozcuSkor) 23 Ocak 2019

Manş Denizi üzerinde uçak kayboldu! Arjantinli yıldız Emiliano Sala`nın uçakta olduğu açıklandı Manş Denizi üzerinde kaybolan uçağın içinde Nantes'tan Cardiff City'ye transfer olan Emiliano Sala'nın olduğu açıklandı. Nantes forması giyen ve Cardiff'in kulüp tarihinin transfer rekorunu kırarak renklerine bağladığı Emiliano Sala'nın dün akşam Fransa'dan İngiltere'ye gitmek için bindiği uçaktan geceden bu yana haber alınamıyor. Sala son olarak dün bu veda pozunu paylaşmıştı. İlgili Haberi Oku