Eczacıbaşı VitrA, Avrupa’da da fırtına gibi! | CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu üçüncü maçında Rusya temsilcilerinden Dinamo Kazan'a konuk olan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-1 galip ayrıldı ve gruptaki liderliğini sürdürdü. Avrupa'da oynadığı üç maçı da kazanan turuncu beyazlılar, puanını 9'a yükseltti. Karşılaşmaya hızlı bir oyunla başlayan Eczacıbaşı VitrA, pasör Ezgi Dilik'in dengeli pas dağılımıyla seti 25-16 önde bitirdi. Kaptan Jordan Larson'ın servis sayısıyla başlayan ikinci sette, genç yıldız Tijana Boskovic etkili hücumlarıyla, konuk ekibin seti kazanmasında rol oynadı. Üçüncü seti ev sahibi ekip 25-22 almasına rağmen, dördüncü sette Eczacıbaşı VitrA kontrolü tekrardan ele geçirdi ve maçı 3-1 sonlandırdı.

Mücadelenin en skorer ismi 24 sayıyla Tijana Boskovic oldu. Turuncu beyazlılar galibiyeti kendilerini desteklemeye gelen Türk seyircilerle birlikte kutladı. Karşılaşma öncesi Eczacıbaşı VitrA'nın kaptanı Jordan Larson'ın, Dinamo Kazan'da giydiği forma düzenlenen duygusal bir törenle emekli edildi. Larson, uzun yıllar Dinamo Kazan forması giymiş ve takımın tarihi başarılarında önemli rol oynamıştı. Dinamo Kazan – Eczacıbaşı VitrA

Salon: Saint Petersburg Kazan

Hakemler: Andrea Puecher (ITA), Peter Szabo (HUN)

Dinamo Kazan: Startseva, Kotikova, Maryukhnich, Malygina, Kadochkina, Koroleva, Ulanova (L), Pasynkova, Mikyskova.

Eczacıbaşı VitrA: Larson, Büşra, Boskovic, Kim, Gibbemeyer, Ezgi, Simge (L), Gamze, Gözde.

Setler: 1-3 (16-25,16-25,25-22,22-25)

Süre: 98 dakika (20,21,28,29) Böylesi görülmedi! Tribündeki anne antrenöre terlik fırlattı... İzmir'de Voleybol Gençler ligi'nde, Rota Koleji ve Karşıyaka arasında oynanan maçta bir oyuncu velisi karşı takım antrenörüne terliğini fırlattı. İlgili Haberi Oku