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Demba Ba, Başakşehir’de ilk antrenmanına çıktı!
Medipol Başakşehir

Demba Ba, Başakşehir’de ilk antrenmanına çıktı!

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeni transfer Demba Ba, turuncu-lacivertlilerde ilk antrenmanına çıktı.

23 Ocak 2019 14:08

Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında yarın deplasmanda karşı karşıya geleceği Hatayspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 5'e 2 top kapma çalışması yapan turuncu-lacivertliler, geniş alanda yapılan oyunla idmanı tamamladı. Başakşehir'in kadrosuna kattığı yeni transfer Demba Ba da turuncu-lacivertli kulüpte ilk antrenmanına çıkarken, ısınma hareketlerinin ardından takımdan ayrı çalışma gerçekleştirdi. 22 Ocak 2019 Demba Ba Süper Lig`e geri döndü Medipol Başakşehir, Senegalli golcü Demba Ba'yı kadrosuna kattı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 14:08 | 23 Ocak 2019
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