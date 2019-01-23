Boluspor İsmail Haktan Odabaşı ile yollarını ayırdı!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile oynanan maçta net gol fırsatlarını değerlendiremeyen ve taraftarların tepkisini çeken İsmail Haktan Odabaşı mücadelenin hemen ardından takımdan gönderildi. Boluspor Kulübü 27 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Boluspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: “Profesyonel Futbol Takımı oyuncularından İsmail Haktan Odabaşı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir.
Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz.”
1-0 kaybettikleri Galatasaray maçında 3 dakika içerisinde 2 net gol pozisyonu kaçıran İsmail Haktan Odabaşı için taraftarlar “İsmail dışarı” tezahüratı yapmışlardı.
MÜSABAKA SKORUNU ETKİLEDİĞİ İDDİASIYLA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI
Daha önce 2016-2017 sezonunda müsabaka skorunu etkilediği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu tarafından disiplin kuruluna sevk edilen İsmail Haktan Odabaşı o dönem forma giydiği Manisaspor tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Manisaspor yönetimi bir süre sonra suçsuz olduğuna inandıkları İsmail’i affederek tekrar kadroya almıştı. Manisaspor o sezon futbolcu ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
”Şanlıurfaspor Kulübü tarafından, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün 2016- 2017 futbol sezonundaki maçların müsabaka skorunu etkilediği iddiasıyla, Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan başvuru ve kulübümüz futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı'nın isminin de yer aldığı dosyanın, Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu tarafından soruşturulması devam etmektedir.
Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu'nun incelemesi ve araştırması sonucuna göre dosyada adı geçen isimlerle ilgili ivedi bir şekilde hukuki süreç de başlatılacaktır.”