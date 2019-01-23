Boluspor İsmail Haktan Odabaşı ile yollarını ayırdı!

Ziraat Türkiye Kupası’nda Galatasaray ile oynanan maçta net gol fırsatlarını değerlendiremeyen ve taraftarların tepkisini çeken İsmail Haktan Odabaşı mücadelenin hemen ardından takımdan gönderildi. Boluspor Kulübü 27 yaşındaki oyuncu ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Boluspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde: “Profesyonel Futbol Takımı oyuncularından İsmail Haktan Odabaşı ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi sona erdirilmiştir.

Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, futbol kariyerinde başarılar diliyoruz.”

1-0 kaybettikleri Galatasaray maçında 3 dakika içerisinde 2 net gol pozisyonu kaçıran İsmail Haktan Odabaşı için taraftarlar “İsmail dışarı” tezahüratı yapmışlardı.

MÜSABAKA SKORUNU ETKİLEDİĞİ İDDİASIYLA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Daha önce 2016-2017 sezonunda müsabaka skorunu etkilediği iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu tarafından disiplin kuruluna sevk edilen İsmail Haktan Odabaşı o dönem forma giydiği Manisaspor tarafından kadro dışı bırakılmıştı. Manisaspor yönetimi bir süre sonra suçsuz olduğuna inandıkları İsmail’i affederek tekrar kadroya almıştı. Manisaspor o sezon futbolcu ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

”Şanlıurfaspor Kulübü tarafından, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün 2016- 2017 futbol sezonundaki maçların müsabaka skorunu etkilediği iddiasıyla, Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan başvuru ve kulübümüz futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı'nın isminin de yer aldığı dosyanın, Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu tarafından soruşturulması devam etmektedir.

Maalesef kulübümüz futbolcusunun isminin geçtiği dosya ve basına düşen tapelerin ardından, soruşturmanın selamati için İsmail Haktan Odabaşı süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır.

Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu'nun incelemesi ve araştırması sonucuna göre dosyada adı geçen isimlerle ilgili ivedi bir şekilde hukuki süreç de başlatılacaktır.”

Boluspor 0-1 Galatasaray | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Boluspor Galatasaray maçı ile Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu heyecanı devam etti. 15 Ocak'ta oynanması gereken ancak elverişsiz saha ve hava koşulları nedeniyle ertelenen karşılaşma oynandı, gülen taraf 1-0'lık skorla konuk ekip Galatasaray oldu. Aslan, 42'de VAR uyarısıyla penaltı kazanıp öne geçti. VAR 90+3'te yeniden sahneye çıktı ve Muğdat'ın skoru 2-0'a getiren golü VAR uyarısıyla iptal edildi. İlgili Haberi Oku