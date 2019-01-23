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Barcelona’dan Ajax’ın genç yıldızı Frenkie De Jong için 90 milyon Euro
İspanya La Liga

Barcelona’dan Ajax’ın genç yıldızı Frenkie De Jong için 90 milyon Euro

İspanyol devi Barcelona, Ajax'ın genç yıldızı Frenkie De Jong'u kadrosuna katmak için 90 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

23 Ocak 2019 14:23

Hollanda ekiplerinden Ajax’ta forma giyen genç futbolcu Frenkie De Jong, bu sezon gösterdiği başarılı performansla Avrupa’nın dev kulüplerinin takip listesinde yer alıyor. Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Manchester City De Jong’u kadrosu katmak istiyor. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona, 21 yaşındaki futbolcu için kulübü Ajax’a 90 milyon Euro teklif etti. Paris Saint-Germain’in ise De Jong’u kadrosuna katmak için 75 milyon Euro’yu gözden çıkardığı ifade edildi.

Barcelona, 90 milyon Euro bonservis bedeli vererek bu transferi gerçekleştirirse, De Jong şimdiye kadarki en pahalı Hollandalı futbolcu olacak. Şu an rekor Southampton’dan Liverpool’a 84.4 milyon Euro’ya giden Virgil van Dijk’e ait. Bu sezon Ajax ile 28 resmi karşılaşmaya çıkan Frenkie De Jong 3 gol, 1 asistle mücadele etti.

Son güncelleme 14:23 | 23 Ocak 2019
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