Balıkesirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Balıkesirspor Trabzonspor maçı için heyecan dorukta… Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine getirmeyi istiyor. Daha önce rakibini 2-1 skorla alt eden Trabzonspor eğer yine başarılı olursa çeyrek finale çıkmayı başaracak. Peki Balıkesirspor Trabzonspor maçı ne zaman? İşte Balıkesirspor Trabzonspor maçının yayınlanacağı kanal…

BALIKESİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, Balıkesirspor Baltok ile bugün Balıkesir Atatürk Stadı’nda saat 20.30’da karşılaşacak. Maç A2’den canlı olarak takip edilebilecek.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Hüseyin Türkmen, Ali Osman Karnapoğlu, Oğuzhan Açıl, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Tunahan Ergül, ,Kerem Baykuş, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara, Caleb Ekuban ve Hugo Rodallega yer aldı.