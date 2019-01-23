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Balıkesirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?
Ziraat Türkiye Kupası

Balıkesirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Balıkesirspor Baltok ile oynayacağı maç için Balıkesir'de! Bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla Balıkesirspor Baltok maçının hazırlıklarını tamamladı.Peki Balıkesirspor Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte karşılaşma hakkında merak edilen ayrıntılar...

23 Ocak 2019 19:02

Balıkesirspor Trabzonspor maçı için heyecan dorukta… Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine getirmeyi istiyor. Daha önce rakibini 2-1 skorla alt eden Trabzonspor eğer yine başarılı olursa çeyrek finale çıkmayı başaracak. Peki Balıkesirspor Trabzonspor maçı ne zaman? İşte Balıkesirspor Trabzonspor maçının yayınlanacağı kanal…

BALIKESİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor, Balıkesirspor Baltok ile bugün Balıkesir Atatürk Stadı’nda saat 20.30’da karşılaşacak. Maç A2’den canlı olarak takip edilebilecek.

Bordo-mavili kafilede, Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Zargo Toure, Hüseyin Türkmen, Ali Osman Karnapoğlu, Oğuzhan Açıl, Kamil Ahmet Çörekçi, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Murat Cem Akpınar, Tunahan Ergül, ,Kerem Baykuş, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Abdulkadir Parmak, Berkay Sefa Kara, Caleb Ekuban ve Hugo Rodallega yer aldı.

Son güncelleme 19:34 | 23 Ocak 2019
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