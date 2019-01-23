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Balıkesirspor Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası

Balıkesirspor Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Futbolseverler Balıkesirspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevabını araştırıyor.Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda turu geçmek için Balıkesispor ile mücadele edecek. çeyrek finale çıkacak takımlar son 16 turu rövanş müsabakalarının ardından belli olacak. Bu akşam Balıkesirspor Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Peki Balıkesirspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte Balıkesirspor Trabzonspor maçı hakkında ayrıntılı bilgiler...

23 Ocak 2019 14:35

Balıkesirspor Trabzonspor maçı için heyecan dorukta… Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi istiyor. Daha önce rakibini 2-1 skorla alt eden Trabzonspor eğer yine başarılı olursa çeyrek finale çıkmayı başaracak. Peki Balıkesirspor Trabzonspor maçı ne zaman? İşte Balıkesirspor Trabzonspor maçının yayınlanacağı kanal…

BALIKESİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bugün saat 20:30'da oynanacak. Mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler ise A2 ekranlarından karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecek.

DAHA ÖNCE 6 KEZ KARŞILAŞTILAR

Daha önce 6 kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesi 2 kez beraberlikle tamamlanmıştı. Trabzonspor'un elde ettiği 3 galibiyete karşılık 1 kez galibiyet sevinci yaşayan Balıkesirspor 2013 yılında elde ettiği 3-1'lik skorla yankı uyandırmıştı.

Son güncelleme 18:10 | 23 Ocak 2019
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Fenerbahçe
01/02/2019 - 20:30
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Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
02/02/2019 - 13:30
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Kayserispor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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