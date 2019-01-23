Balıkesirspor Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Balıkesirspor Trabzonspor maçı için heyecan dorukta… Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getirmeyi istiyor. Daha önce rakibini 2-1 skorla alt eden Trabzonspor eğer yine başarılı olursa çeyrek finale çıkmayı başaracak. Peki Balıkesirspor Trabzonspor maçı ne zaman? İşte Balıkesirspor Trabzonspor maçının yayınlanacağı kanal…

BALIKESİRSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bugün saat 20:30'da oynanacak. Mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler ise A2 ekranlarından karşılaşmayı canlı olarak izleyebilecek.

DAHA ÖNCE 6 KEZ KARŞILAŞTILAR

Daha önce 6 kez karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesi 2 kez beraberlikle tamamlanmıştı. Trabzonspor'un elde ettiği 3 galibiyete karşılık 1 kez galibiyet sevinci yaşayan Balıkesirspor 2013 yılında elde ettiği 3-1'lik skorla yankı uyandırmıştı.