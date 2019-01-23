MAÇ SONUCU | Balıkesirspor Baltok 1-3 Trabzonspor | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu’nda Balıkesirspor Baltok, Trabzonspor’u konuk etti. Trabzon’daki maçtan 2-1’lik galibiyetle ayrılan ve çeyrek final yolunda avantaj elde eden Ünal Karaman’ın öğrencileri, deplasmanda da 3-1’lik galibiyet elde ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Rotasyon kadrosuyla sahaya çıkan Trabzonspor’un golleri 32’de Filip Novak ve 59 ile 87’de Abdülkadir Parmak’tan geldi. Ev sahibi ekip, 1-0 geri düştüğü maçta iki dakika sonra 34’te Steve Beleck ile eşitliği yakaladı ancak turu alacak bir performans sergileyemedi.

Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe’nin ardından Trabzonspor da çeyrek finale adını yazdıran dördüncü takım olmayı başardı. Maça damga vuran isim ise Abdülkadir Parmak oldu. 28 Aralık 1994 doğumlu futbolcu kaydettiği iki golü ve oyunuyla müsabakanın yıldızı oldu.

BALIKESİRSPOR BALTOK – TRABZONSPOR

STAT: Balıkesir Atatürk Stadı

SAAT: 20.30

HAKEM: Hüseyin Göçek

YAYIN: a2

BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla, Okan, Cüneyt, Glumac, Doğa, Muhammed Ali, Cumali, Mehmet, Nizamettin, Sedat, Beleck

TEKNİK DİREKTÖR: Giray Bulak

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Batuhan, Yusuf, Berkay, Abdülkadir Parmak, Ibanez, Ekuban

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

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