SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ve beklenen oldu! Serdar Aziz ve Fenerbahçe...
MAÇ SONUCU | Balıkesirspor Baltok 1-3 Trabzonspor | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

MAÇ SONUCU | Balıkesirspor Baltok 1-3 Trabzonspor | Ziraat Türkiye Kupası

Balıkesirspor Baltok Trabzonspor maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu heyecanı devam etti. İlk maçta sahasında konuğunu 2-1 yenerek avantaj elde eden Trabzonspor, Balıkesirspor'u deplasmanda da 3-1'le geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Bordo-mavililerde iki gole imza atan Abdülkadir Parmak yıldızlaştı.

23 Ocak 2019 19:47

Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu’nda Balıkesirspor Baltok, Trabzonspor’u konuk etti. Trabzon’daki maçtan 2-1’lik galibiyetle ayrılan ve çeyrek final yolunda avantaj elde eden Ünal Karaman’ın öğrencileri, deplasmanda da 3-1’lik galibiyet elde ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Rotasyon kadrosuyla sahaya çıkan Trabzonspor’un golleri 32’de Filip Novak ve 59 ile 87’de Abdülkadir Parmak’tan geldi. Ev sahibi ekip, 1-0 geri düştüğü maçta iki dakika sonra 34’te Steve Beleck ile eşitliği yakaladı ancak turu alacak bir performans sergileyemedi.

Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe’nin ardından Trabzonspor da çeyrek finale adını yazdıran dördüncü takım olmayı başardı. Maça damga vuran isim ise Abdülkadir Parmak oldu. 28 Aralık 1994 doğumlu futbolcu kaydettiği iki golü ve oyunuyla müsabakanın yıldızı oldu.

BALIKESİRSPOR BALTOK – TRABZONSPOR

STAT: Balıkesir Atatürk Stadı

SAAT: 20.30

HAKEM: Hüseyin Göçek

YAYIN: a2

BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla, Okan, Cüneyt, Glumac, Doğa, Muhammed Ali, Cumali, Mehmet, Nizamettin, Sedat, Beleck

TEKNİK DİREKTÖR: Giray Bulak

TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak, Batuhan, Yusuf, Berkay, Abdülkadir Parmak, Ibanez, Ekuban

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

23 Ocak 2019 SON DAKİKA | Beşiktaş için flaş iddia! Quaresma`nın eşi ve çocukları İstanbul`dan ayrıldı Son dakika! Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime ileten Ricardo Quaresma'nın, eşi ve çocuklarının İstanbul'dan ayrıldığı iddia edildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:37 | 23 Ocak 2019
Balıkesirspor Baltok trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
01/02/2019 - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
02/02/2019 - 13:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR