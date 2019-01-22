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Türkiye Kupası rövanş maçları ne zaman? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kupa maçı tarihleri…
Ziraat Türkiye Kupası

Türkiye Kupası rövanş maçları ne zaman? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kupa maçı tarihleri…

Türkiye Kupası heyecanı rövanş maçları ile devam ediyor. Çeyrek finalistlerin belli olacağı Ziraat Türkiye Kupası maçları bu hafta oynanacak. Aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yer aldğı maçlar ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu rövanş maçları hakkında detaylar...

22 Ocak 2019 16:19

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadeleleri geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları ertelenen Boluspor Galatasaray maçı ile bugün başlıyor. Boluspor Galatasaray maçı rövanş maçı ise 29 Ocak Perşembe günü oynanacak. Peki Türkiye Kupası’nda rövanş maçları ne zaman?

Son 16 turu maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak. Son 16 turundaki maçların programı şöyle:

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI

22 OCAK SALI:

18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

19.45 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)

23 OCAK ÇARŞAMBA:

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)

18.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)

20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor (Balıkesir Atatürk)

24 OCAK PERŞEMBE:

13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stat belli değil)

18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)

29 OCAK PERŞEMBE:

20.30 Galatasaray-Boluspor (Türk Telekom)

Son güncelleme 09:40 | 23 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
01/02/2019 - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
02/02/2019 - 13:30
-
Kayserispor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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