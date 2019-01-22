Türkiye Kupası rövanş maçları ne zaman? İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın kupa maçı tarihleri…

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu mücadeleleri geçtiğimiz hafta olumsuz hava koşulları ertelenen Boluspor Galatasaray maçı ile bugün başlıyor. Boluspor Galatasaray maçı rövanş maçı ise 29 Ocak Perşembe günü oynanacak. Peki Türkiye Kupası’nda rövanş maçları ne zaman?

Son 16 turu maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak. Son 16 turundaki maçların programı şöyle:

TÜRKİYE KUPASI MAÇLARI

22 OCAK SALI:

18.00 Akhisarspor-İstiklal Mobilya Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

19.45 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk)

23 OCAK ÇARŞAMBA:

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)

18.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)

20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor (Balıkesir Atatürk)

24 OCAK PERŞEMBE:

13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stat belli değil)

18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)

29 OCAK PERŞEMBE:

20.30 Galatasaray-Boluspor (Türk Telekom)