Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Emre Mor ve Adam Lallana için görüşmeler başladı!

Transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala takıma takviye yapmak isteyen Fenerbahçe’de Emre Mor ve Adam Lallana isimleri ön plana çıktı. Bu sezon ligde gol atmakta zorlu çeken Fenerbahçe, takımı atağa kaldırabilecek isimlere yönelmeye başladı. Transfer öne çıkan isimler ise Emre Mor ve Adam Lallana oldu. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberleri…

EMRE MOR TRANSFER İÇİN GÖRÜŞME SÜRÜYOR

Takımı gençleştirme ve yabancı sınırında yer açmak isteyen Fenerbahçe, bu sezon Celta Vigo’da istediği patlamayı yapamayan Emre Mor transfer için çalışmalara başladı. Transfer için satın alma opsiyonlu olarak kiralamak isteyen Fenerbahçe için Emre Mor da sıcak bakıyor. İki kulübün anlaşması halinde Emre Mor Türkiye’ye gelerek sağlık kontrolünden geçecek.

FENERBAHÇE ADAM LALLANA BOMBASI PATLATABİLİR

Transfer çalışmalarında tribünleri ayağa kaldırabilecek bir ismi de transfer etmek isteyen Fenerbahçe gözünü Adam Lallana’ya çevirdi. Bu sezon ligde sadece 7 maçta süre alabilen Adam Lallana için İngiliz medyasında 3 yıl anlaşma için 12 milyon euro teklif edildiği iddia edildi. Ancak FFP denetimi nedeniyle yüksek bedelle ödeyemeyen Fenerbahçe’nin futbolcu için kiralama teklifi yapması bekleniyor.