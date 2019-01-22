SON DAKİKA Eljif Elmas ve Diagne’nin cezaları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklandı. PFDK, Fenerbahçe’nin Ümraniyespor ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçında rakibine yaptığı sert hareket sonrası kırmızı kart gören Eljif Elmas’a 2 maç ceza verdi.

Fenerbahçe’nin Bursaspor ile oynadığı lig maçında cezasının ilkini çeken Eljif Elmas, cezasının ikincisini ise Ümraniyespor ile oynanacak kupa maçında çekecek. Eljif Elmas böylece Fenerbahçe’nin ligde Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk edeceği maçta görev alabilecek.

DIAGNE KRİTİK MAÇLARI KAÇIRACAK

Kurul, yine kupada maç sonrası rakibine tükürdüğü için kırmızı kart gösterilen Kasımpaşa’nın golcüsü Diagne’ye ise 4 maç men cezası verdi. Diagne’ye ayrıca 13 bin TL de para cezası kesildi.

Diagne, Kasımpaşa’nın ligdeki Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarında görev yapamayacak. Cezası nedeniyle bu hafta oynanan Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyen Diagne, Aytemiz Alanyaspor ile oynanacak kupa rövanş maçında da takımdaki yerini alamayacak.

`Garaj` talebi reddedilen Cristiano Ronaldo mahkemeye ön kapıdan girdi... Cezası belli oldu Cristiano Ronaldo, hakkında vergi kaçırmak suçundan açılan davanın ilk duruşmasına katılmak için Madrid'e geldi. Mahkeme binasına garajdan girme talebi reddedilen Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile birlikte binaya ön kapıdan giriş yaptı. Portekizli yıldızın rahat ve neşeli tavırları dikkat çekti. Mahkeme, yaklaşık bir saat süren duruşmanın ardından Cristiano Ronaldo'nun cezasını belirledi. İlgili Haberi Oku

İşte PFDK kararları:

“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 22.01.2019 tarih ve 47 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 06.12.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR – ALTAY U21 Ligi müsabakasında, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- ANTALYASPOR A.Ş.’nin, 15.01.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. – GÖZTEPE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, 15.01.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR – AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ELJIF ELMAS’ın, 17.01.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu DIAGNE MBAYE’nin, 17.01.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna tükürmesinden dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- HATAYSPOR Kulübü sporcusu BAKARY NIMAGA’nın, 16.01.2019 tarihinde oynanan MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK-HATAYSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK”