SON DAKİKA Demba Ba Süper Lig’e geri döndü

Devre arasında kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı transferleriyle güçlendiren Medipol Başakşehir, hücum hattına bir takviye daha yaptı. Galatasaray’ın da gündeminde olan Demba Ba’yı İstanbul’a getiren Medipol Başakşehir, bu futbolcuyu kadrosuna kattı. Demba Ba’yı gizlice İstanbul’a getiren turuncu-lacivertliler, golcü futbolcuya imzayı attırdı.

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Adı Galatasaray ile anılan Demba Ba, daha önce Süper Lig’de Beşiktaş ve Göztepe formaları giymişti. Demba Ba, Süper Lig’de iki takımın forması altında çıktığı toplam 44 maçta 26 gole imza atarken, 6 da asist yapmıştı. Demba Ba son olarak Çin’in Şanghay Shenhua takımında forma giyiyordu.

Medipol Başakşehir, Demba Ba transferini Twitter hesabından şu paylaşımla duyurdu: