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SON DAKİKA Demba Ba Süper Lig’e geri döndü
Medipol Başakşehir

SON DAKİKA Demba Ba Süper Lig’e geri döndü

Medipol Başakşehir, Senegalli golcü Demba Ba'yı kadrosuna kattı.

22 Ocak 2019 13:30

Devre arasında kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı transferleriyle güçlendiren Medipol Başakşehir, hücum hattına bir takviye daha yaptı. Galatasaray’ın da gündeminde olan Demba Ba’yı İstanbul’a getiren Medipol Başakşehir, bu futbolcuyu kadrosuna kattı. Demba Ba’yı gizlice İstanbul’a getiren turuncu-lacivertliler, golcü futbolcuya imzayı attırdı.

21 Ocak 2019 Stuttgart Teknik Direktörü Markus Weinzierl`den Ozan Kabak müjdesi! Stuttgart Teknik Direktörü Markus Weinzierl, Ozan Kabak'ın gelecek hafta oynanacak Bayern Münih maçının kadrosunda yer alma ihtimalinin bulunduğunu söyledi. İlgili Haberi Oku

Adı Galatasaray ile anılan Demba Ba, daha önce Süper Lig’de Beşiktaş ve Göztepe formaları giymişti. Demba Ba, Süper Lig’de iki takımın forması altında çıktığı toplam 44 maçta 26 gole imza atarken, 6 da asist yapmıştı. Demba Ba son olarak Çin’in Şanghay Shenhua takımında forma giyiyordu.

Medipol Başakşehir, Demba Ba transferini Twitter hesabından şu paylaşımla duyurdu:

Son güncelleme 09:40 | 23 Ocak 2019
demba ba Medipol Başakşehir
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Göztepe S.K.
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19 10 35
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19 9 32
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19 8 31
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