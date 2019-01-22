MAÇ SONUCU | Bursaspor 1-1 Fenerbahçe | Süper Lig 18. hafta

Spor Toto Süper Lig 18. hafta mücadelesinde Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, zorlu deplasmandan son dakikalarda yediği golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı ve beklediği galibiyete ulaşamadı.

İki takımın da karşılıklı pozisyonlar yakaladığı ilk yarıda 20. dakikada Roberto Soldado’nun attığı golle Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 üstün girdi. Ancak ikinci yarıda adeta Bursaspor fırtınası vardı.

Fenerbahçe kalesine sağlı sollu ataklarla yüklenen Bursasporlu futbolcular son vuruşta aynı başarıyı yakalayamadı. Ancak yeşil beyazlı oyuncuların müthiş çabası 89. dakikada sonuç verdi. Ani gelişen atakta Aytaç Kara’nın kafa golü skoru 1-1’e getirdi.

Fenerbahçeli oyuncuların gol öncesi faul olduğuna yönelik itirazları sonrasında ‘VAR’ kontrolü yapan hakem Cüneyt Çakır, pozisyonun gol olduğuna karar verdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

Öte yandan 90+5’te Fenerbahçe ceza sahası içinde topla buluşan Lima, galibiyet golüne çok yaklaştı ancak vuruşunda az farkla top üstten auta gitti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 17 yaparken 15. sıraya yükseldi. Bursaspor ise 22 puanla 11. sırada yer aldı. Bursaspor ligde gelecek hafta Kayserispor’a konuk olurken Fenerbahçe evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bursaspor-Fenerbahçe maçında `VAR`da ilk yaşandı! Cüneyt Çakır çağırdı ve... Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren Bursaspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Bursa'nın golü öncesinde faul olup olmadığına 'VAR' ekranından bakan hakem Cüneyt Çakır, yardımcısını yanına çağırarak görüşünü aldı. Bu olay Türkiye'de bir ilk olarak kayıtlara geçti. İlgili Haberi Oku

BURSASPOR SAVUNMASI ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Bursaspor kalesinde üst üste kornerler kazanan Fenerbahçe, Roberto Soldado ile gole çok yaklaştı. Karşılaşmanın 8. dakikasında Mehmet Ekici korneri kullanırken topa ayağını uzatan Soldado topuğu ile vuruşu gerçekleştirdi. İspanyol yıldızın vuruşunu çizgi üzerinden Umut Nayir kafayla uzaklaştırdı. Hakem Cüneyt Çakır’ın ‘VAR’ kontrolü sonrasında topun çizgiyi geçmediğine karar verildi.

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SOLDADO’DAN MÜTHİŞ GOL

Fenerbahçe’nin Bursaspor kalesinde baskı kurduğu sırada Roberto Soldado’nun müthiş bir gol geldi. Karşılaşmanın 20. dakikasında sağ kanattan Isla’nın ortasını altı pas içinde Soldado, rakibine rağmen röveşata ile tamamladı ve kaleci Muhammed’in sağından topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe bu golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIDA BURSASPOR FIRTINASI

Devre arasına 1-0 geride giren Bursaspor, ikinci yarının başlamasıyla birlikte oyunu sarı lacivertlilerin olduğu yarı alana yıktı. Sağlı sollu ataklar geliştiren Bursasporlu futbolcular, Fenerbahçe savunmasını geçmekte zorlandı. Maçın 58. dakikasında sol kanattan Yusuf Erdoğan’ın ortasına iyi yükselen Umut Nayir’in kafa vuruşu yandan auta gitti. Karşılaşmanın 65. dakikasında ise Fenerbahçe ceza sahası içine gönderilen serbest vuruşta Aurelien Chedjou müsait pozisyonda kafa vuruşunu gerçekleştirdi ancak top kaleci Volkan’da kaldı.

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BURSA ZORU BAŞARDI! KAÇAN KAÇANA…

Karşılaşmanın 80. dakikasında Bursaspor iki kez gole çok yaklaştı ancak bir türlü aradığı golü bulamadı. Fenerbahçe savunmasının dengesiz yakalandığı anda kaleci Volkan Demirel kalesini terk etti. Topla buluşan Yusuf Erdoğan, Volkan Demirel’i çalımladı ve boş kaleye şutunu çekti ancak Hasan Ali Kaldırım topu çizgiden uzaklaştırdı. Pozisyonun devamında topla buluşan Yusuf Erdoğan bekletmeden ceza sahası içine ortaladı, Umut Nayir’in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

BERABERLİK 89’DA AYTAÇ KARA’DAN GELDİ, LİMA GALİBİYET GOLÜNÜ KAÇIRDI

İkinci yarının tamamında oyunun hakim olan Bursaspor, beraberlik golünü 89’da Aytaç Kara ile buldu. Sakho’nun Lima’nın pası sonrasında sağdan ceza alanına girer girmez içeri gönderdiği ortasını altı pas dışında Aytaç Kara kafa vuruşu ile tamamladı ve Volkan Demirel’in solundan topu ağlara gönderdi. Mücadelenin 90+5. dakikasında Bursaspor öne geçme fırsatını da Lima ile kullanamadı. Fenerbahçe ceza alanındaki kısa paslar sonrasında Hasan Ali’nin uzaklaştıramadığı top Lima’da kaldı ve sağ çaprazdan soluna çekip müsait pozisyonda çektiği şutu üstten auta çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Umut Meraş, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı, Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun (Dk. 69 Sakho), Latovlevici (Dk. 46 Lima), Saivet (Dk. 46 Yusuf Erdoğan), Umut Nayir

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Mehmet Topal, Mehmet Ekici (Dk. 61 Valbuena), Dirar, Ayew, Soldado (Dk. 77 Frey)

Goller: Dk. 20 Soldado (Fenerbahçe), Dk. 90 Aytaç Kara (Bursaspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Barış Yardımcı, Dk. 65 Yusuf Erdoğan, Dk. 81 Aytaç Kara, 90+2 Umut Nayir (Bursaspor), Dk. 57 Soldado, Dk. 81 Dirar (Fenerbahçe)