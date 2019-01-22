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MAÇ SONUCU | Akhisarspor 0-0 İstikbal Mobilya Kayserispor | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu
Ziraat Türkiye Kupası

MAÇ SONUCU | Akhisarspor 0-0 İstikbal Mobilya Kayserispor | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında Akhisarspor 2-1'lik galibiyetin rövanşında deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı ve adını çeyrek finale yazdıran ilk takım oldu.

22 Ocak 2019 21:08

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. İlk maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılan ev sahibi Akhisarspor, bu skorla adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçtan dakikalar

33. dakikada Deniz'in sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza alanı içerisinde Akhisarspor savunmasının uzaklaştıramadığı topa altıpas içerisinde Kucher'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı. 50. dakikada Josue'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisinin hemen önünden Regattin'in kafa vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta gitti.

67. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Atila'nın sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Hasan Hüseyin'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin hemen üstünden dışarıya çıktı. 71. dakikada Chery'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kravets'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Fatih son anda ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Candaş Elbil

Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner, Sissoko, Güray, Rotman, Aykut, Regattin (Manu dk. 65), Josue (Zeki dk. 85) Barbosa, Cikalleshi (Bokila dk. 59)

Teknik Direktör: Cihat Arslan

İstikbal Mobilya Kayserispor: Muammer, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Levent, Atila (Varela dk. 76), Deniz (Chery dk. 60), Hasan Hüseyin, Şamil (Emre dk. 87), Mensah, Kravets

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Sarı kartlar: Cikalleshi, Bokila (Akhisarspor), Şamil, Hasan Hüseyin (İstikbal Mobilya Kayserispor) 22 Ocak 2019 Boluspor Galatasaray maçı canlı yayın (İkinci yarı oynanıyor) | Boluspor 0-1 Galatasaray | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Boluspor Galatasaray maçı ile Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. 15 Ocak'ta oynanması gereken ancak elverişsiz saha ve hava koşulları nedeniyle ertelenen müsabakada hem Boluspor hem de Galatasaray rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Maçın canlı yayın anlatımı ve dakika dakika önemli pozisyonları SKOR'da... Boluspor Galatasaray canlı izle bağlantısı da haberimizin içerisinde yer alıyor... Hakem Suat Arslanboğa 42'de VAR uyarısıyla Galatasaray lehine penaltı verdi. Selçuk İnan beyaz noktadan topu ağlara gönderdi: 1-0. İkinci yarı oynanıyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:38 | 23 Ocak 2019
Akhisarspor İstikbal Mobilya Kayserispor Ziraat Türkiye Kupası
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