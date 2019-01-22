Kadro belli oldu! Boluspor Galatasaray hangi kanalda saat kaçta? Bolu Galatasaray maçı ne zaman?

Galatasaray Türkiye Kupası maçı için Boluspor’a konuk oluyor. Boluspor Galatasaray, olumsuz hava koşulları nedeniyle geçen hafta ertelenmişti. Zorlu mücadelenin rövanşı ise 29 Ocak Perşembe günü oynanacak. Boluspor Galatasaray maçına kısa bir süre kala taraftarlar maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediyor? Galatasaray Muslera maç kadrosu içerisinde yer almazken Fatih Terim’in ilk 11’de genç isimleri tercih etmesi bekleniyor. Peki, Boluspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BOLUSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk karşılaşmasında Boluspor, Galatasaray’ı konuk edecek. 22 Ocak Salı günü oynanacak olan mücadele, saat 19.45’te ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Suat Arslanboğa’nın yöneteceği karşılaşmada İsmail Şencan ve Mehmet Kısal yardımcılıkları üstlenecek.

GALATASARAY’IN BOLUSPOR KADROSU

Galatasaray'ın Boluspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

“Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.”

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BOLUSPOR GALATASARAY İLK 11

Boluspor: Gökhan, Diarra, Burak, Ümit, Hayrullah, Yusuf Emre, İshak, Akabueze, İsmail, Mustafa, Özgür Can.

Galatasaray: İsmail, Linnes, Ahmet, Gökay, Ömer, Donk, Selçuk, Yunus, Belhanda, Sinan, Muğdat.

BOLU’DA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yollarını ayırdı.

Karaçayır Mahallesi’nde bulunan kulüp tesislerinde düzenlenen basın toplantısında konuşan kulüp başkanı Necip Çarıkcı, geçen yıl Sait Karafırtınalar ile iki yıllık bir anlaşma yaptıklarını, geçen sezon büyük başarı sağlayarak takımın play-off’a kaldığını hatırlattı.

Bu sezon Gençlerbirliği ile ilk yarıda büyük bir atak yaptıklarını belirten Çarıkcı, “İlk on maç iyi bir başarı yakaladık. Herkes bu başarının devamını beklerken alınan beraberlik ve mağlubiyetler sonucunda takım içerisinde çözülmelerin başlamasına neden oldu. Takımımız belki maç kazanmış olsaydı bu olay yaşanmazdı. Bizim Sait hocamızla ilgili uzun süreli projelerimiz vardı ama maalesef bunlar futbolun kaderi. Fenerbahçe de aynı kaderi paylaşıyor.” şeklinde konuştu.

Teknik direktör arayışlarının sürdüğünü ifade eden kırmızı-beyazlı kulübün başkanı, şunları kaydetti:

“Osmanlıspor maçından sonrada hocamızla konuşarak karşılıklı, iyi niyetle kendimize ve hocamıza Boluspor’un önünün açılması gerektiğini söyledik. Takıma heyecan ve taze kan lazım. Hocamızla en iyi şekilde ayrılmaya karar verdik. Hocamızla işimiz bitmedi, hocamızı Boluspor’da tekrar görmek isteriz. Hocamıza teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonra hem Boluspor hem de hocamız başarılı olur.”

Boluspor’da 16 ay boyunca gururla görev yaptığını aktaran teknik direktör Sait Karafırtınalar ise, “Kolay bir şey değildi. Başarılı da olduk, çok güzel anılar da geçirdik. Onun için önce başkanıma, personele, teknik heyete, futbolcularıma ve taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Hakikaten büyük camia, çok iyi yerlerde olmayı hak ediyor. Bunun için elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

Karafırtınalar, ligde 40 maç oynadıklarını anımsatarak, “80 puan almışız ve 2 puan ortalamasını tutturmuşuz. Kupada 8 maç oynamışız ve 6 tanesini kazanmışız, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetimiz var. Güzel şeyler olmuş burada. Çok daha güzel şeyler de yapabilirdik ama bazen takıma faydalı olabilmek için hep kalmak değil gitmek de gerekiyor. Biz takıma daha fazla fayda verebilmek için bu kararı aldık.” yorumunu yaptı.

FATİH TERİM’İN CEZASI DOLUYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak. Süper Lig'in ilk yarısında Fenerbahçe ile oynanan derbi mücadelesinin ardından 10 maç men cezası alan Terim, Boluspor maçının ardından yedek kulübesine dönecek. Fatih Terim, Göztepe deplasmanında takımının başında olacak.