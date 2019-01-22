İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs: Ülke genelinde var olan hukuksuzluk…

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında oynanan Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının yankıları Meclis’e taşındı. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor’un emeklerinin yok edildiğini ve büyük haksızlıklara maruz kaldığını iddia etti.

Trabzonspor’un çok kısıtlı imkanlarla milyonlarca taraftarının spor zevki ve heyecanına karşılık vermeye çalıştığını belirten Örs, kulübün şampiyonluk meşalesini Anadolu’ya getiren ilk takım olduğunu anımsattı.

Hüseyin Örs, Medipol Başakşehir’in 4-2 kazandığı maç sonucunun hakem hatalarıyla elde edildiğini ileri sürerek, “Ülke genelinde var olan hukuksuzluk futbola da yansımıştır. Trabzonspor Futbol Takımı hakem tarafından herkesin gözleri önünde mağdur edilmiştir. Milyonlarca taraftarımız bu haksızlığı tüm çıplaklığı ile görmüştür. Bu maç, Türk futbol tarihine kara bir gün olarak geçmiştir” diye konuştu.

Hakem hatalarından en çok canı yanan kulüplerin başında Trabzonspor’un geldiğini dile getiren Örs, tüm takımların eşit ve adil bir şekilde mücadele etmeleri istediklerini ancak maçlarda önceden hazırlanmış bir tiyatro izlendiğini iddia etti.

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin: Türkiye`ye tiyatro izlettiler Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Medipol Başakşehir maçında 11 yanlış kararın verildiğini, emeklerinin çalındığını ve Türkiye'ye tiyatro izlettirildiğini savundu. İlgili Haberi Oku

İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı olmak üzere ilgili kurum başkanlarının istifa etmesi gerektiğini savunan Örs, “TFF ve Merkez Hakem Komitesi ile arkasındaki güçlere sesleniyorum: Trabzonspor sahipsiz değildir. Her platformda ilimize ve takımımıza sahip çıkacağız. VAR Sistemi denilen bir sistem, neden Trabzonspor için işlemiyor? Bu sistem herkesi için var da neden Trabzonspor için yok?” görüşünü dile getirdi.

Örs, belediye ve devlet destekli bir takıma karşı mücadele ettikleri maç sonunda, yaklaşık 40 bin seyircinin boynu bükük bir şekilde evlerine gönderildiğini söyledi.

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