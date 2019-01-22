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Galatasaray son dakika transfer haberleri: Pato ve Alan Carvalho atağı sürüyor
Galatasaray

Galatasaray son dakika transfer haberleri: Pato ve Alan Carvalho atağı sürüyor

Galatasaray artık taraftarlarını mutlu edecek KAP bilgilendirmesi için geri sayıma geçti. forvet listesinde ilk sırasında bulunan Alan için bir aydır uğraşan Galatasaray, Pato ve Alan Carvalho birlikte getirmeyi planlıyor. İşte Galatasaray için son dakika transfer gündemi ve haberler...

22 Ocak 2019 21:29

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Alan Carvalho ile Pato transferinde artık sona yaklaştı. Birkaç gün içerisinde tranferleri açıklayıp, sağlık kontrolünden geçirmek isteyen Galasaray tüm çabasını harcıyor. Peki transferlerde son durumu ne? Galatasaray transfer haberleri…

GALATASARAY CARVALHO’YU BEKLİYOR

Galatasaray, uzatmalı aşkı Alan Carvalho'nun transferinde artık sona yaklaştı. Galatasaray, kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile idari menacer Şükrü Hanedar, önceki gece bu transferi bitirmek için Dubai'ye geçti. Gün içinde girişimlerde bulunan ikilinin, en kısa süre içinde 29 yaşındaki futbolcuyu Türkiye'ye getirmesi bekleniyor. Galatasaray'ın, Alan için Çin kulübü Guanghzou'ya 3 milyon Euro bonservis bedeli, oyuncuya da imza parasıyla beraber yıllık 4 milyon Euro garanti ücret ödeyeceği belirtiliyor.

PATO TRİBÜNLERİ AYAĞA KALDIRACAK

Galatasaray ile anılan Pato'yu, özellikle başkan Mustafa Cengiz'in çok istediği öğrenildi.

Sarı- Kırmızılı kulübün patronu, hem taraftarla arasındaki bağı yeniden güçlendirmek hem de zor durumda bıraktığını düşündüğü Fatih Terim'e bu şekilde bir hediye vermek istiyor.

Görevine başlarken, “Galatasaray gibi bir dünya kulübü, her transfer döneminde yıldız oyuncu transferi yapmalıdır” diyen Cengiz, Pato'yu alarak verdiği sözü de tutmanın hesaplarını yapıyor.

29 yaşındaki Brezilyalı golcü Pato, Çin'de Quanjian forması giyiyor. Daha önce Milan ve Chelsea gibi devlerde oynayan Sambacı, Çin Ligi'nde çıktığı toplam 46 maçta 30 gol atmayı başardı.

Son güncelleme 09:38 | 23 Ocak 2019
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