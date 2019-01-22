Emiliano Sala uçağı düştü mü? Son durum ne? Emilano Sala kimdir?

Nantes’tan Cardiff City’ye transfer olan Emiliano Sala’nın da içerisinde olduğu tahmin edilen uçak, Manş Denizi üzerinde kayboldu. Emiliano Sala ile birlikte bir pilot ve iki yolcunun daha bulunduğu belirtilen uçak hakkında Cardiff City Başkanı Mehmet Dalman, “Son gelişmeler hakkında son derece endişeliyiz.” açıklaması yaptı. Emiliano Sala “Antrenmana çıkmak ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum” demişti. Peki Emiliano Sala kimdir? Kaç yaşında?

EMİLİANO SALA KİMDİR?

31 Ekim 1990 doğumlu Emiliano Sala Arjantin’in Cululu las Colonias kentinde dünyaya geldi. 1.87 boyundaki forvet son olarak Fransız ekibi Nantes forması giyiyordu.

Emiliano Sala profesyonel kariyerine Bordeaux’ta başladı. Daha sonra sırasıyla kiralık olarak Niort, Caen formaları giydi. Golcü oyuncu 2015 yılında ise 1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Nantes’a transfer oldu.

EMİLİANO SALA’DA SON DURUM

Cardiff City'nin kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattığı Emiliano Sala hakkında endişeli bekleyiş devam ederken, 28 yaşındaki futbolcunun eski takım arkadaşları ile vedalaşmak için Nantes'a gittiği öğrenildi. Emiliano Sala'nın, Fransa'dan İngiltere'ye dönerken Manş Denizi üzerinde kaybolan uçağa binip binmediği hakkında belirsizlik olduğu ifade edildi.

Cumartesi günü Cardiff City'ye imza atan Emiliano Sala'nın bugün takımının antrenmanında olması gerekiyordu. Arjantinli yıldızın antrenmana çıkmaması uçağın düştüğü ve Emiliano Sala'nın uçağın içinde olduğu iddialarını güçlendirdi. Arjantinli oyuncunun, arkadaşlarıyla vedalaşmak için Nantes'a gittiği ve tekrar Cardiff'e doğru dönmek için yola çıktığı sırada bu gelişmenin yaşandığı belirtildi.

Cardiff City Başkanı Mehmet Dalman, “Son gelişmeler hakkında son derece endişeliyiz. Uçağın bağlantısı dün gece kayboldu. Daha fazlasını söylemek için resmi açıklama bekliyoruz. Emiliano Sala'nın güvenliği hakkında çok endişeliyiz” diye konuştu.

Yeni kulübü ile anlaştıktan sonra ilk açıklamasını yapan Emiliano Sala “Antrenmana çıkmak ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum” demişti.