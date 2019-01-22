Eda Erdem: ‘Her sporcunun hayali Fenerbahçe’de oynamaktır’

Sercan HAMZAOĞLU / Voleybola Beşiktaş altyapısında başlayıp, kaptanlığa kadar yükselen başarılı sporcu, o yıllarda bile sarı-lacivertli formanın hayalini kurduğunu açık yüreklilikle ifade ederek çok çarpıcı bir yorumda bulundu: “Beşiktaş'ta oynarken de bunu söylüyordum. Her sporcunun hayali Fenerbahçe'de oynamaktır. Ben de bunu gerçekleştirdim. Çubuklu formayla 11 muhteşem sezon geride kaldı. Umarım voleybolu da Fenerbahçe'de bırakırım.”

AYRICALIKLIYIZ

Türkiye’de sporun sadece futboldan ibaret olmadığını da ifade eden Eda Erdem, “Türkiye'de sporun sadece futbol olmadığı insanlara anlatmamız gerekiyor. Avrupa'da dünyada diğer kulüpler tüm branşlara yatırım yapıyor. Bizde sağlıklı nesiller yetiştirmek için tüm branşlara yatırım yapmamız lazım. Kadın voleybol takımı olarak kadınların neler başarabileceğini tüm dünyaya gösteriyoruz. Sponsorlukların önemi çok büyük, OPET bize katıldı bu sene. Sponsorların yardımıyla voleybolun tanınırlığını artırıyoruz. Keşke tüm kulüpler yatırım yapsa ama bunu tek yapan Fenerbahçe ve bu da bizi diğerlerinden ayrıcalıklı kılıyor.” diye konuştu.

3 TEMMUZ EN ÇOK BİZİ ETKİLEDİ

“Fenerbahçe Opet olarak ligi domine edip Türk voleybolunu dünyada biz tanıtıyorduk. Tam o dönem 3 Temmuz'u yaşadık. Bütün amatör branşları ama en çok da voleybolu derinden etkiledi. Başkanımız Aziz Yıldırım cezaevindeyken biz Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Biz bu işi para kazanmak için değil bu formayı sevdiğimiz için yaptık. O kupayı kazandıktan sonra Çağlayan'da mahkemeye gittik. Başkanımıza kupayı verdiğimizde ağlamamak için kendimizi zor tuttuk. O kupanın tarifi yok.”

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