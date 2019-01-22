Çaykur Rizespor’dan transfer şakası!

Çaykur Didi Stadı Toplantı Salonu’nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, defans oyuncusu savunma oyuncusu Chidozie Awaziem ile sezon sonuna kadar kiralık, Muhamed Aborhune ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını dile getirdi. Er, “Bir tane daha uçakta var. Mohamed kadromuza kattık. Bizden birisi. Futbolcu kardeşlerime sakatsız, gayretli bir yarı yıl diliyoruz. İnşallah sezon sonunda aldıklarımız ve verdiklerimiz ile mutlu olacağız” ifadelerini kullandı.

Gazetecilere transfer şakası

Yeşil-mavili ekibin ikinci yarıda transfer dönemini hareketli geçirmesi nedeniyle, yöneticiler basın mensuplarına transfer şakası yaptı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Nijeryalı Ayuba Kosoko’yu imza törenine getirerek prensipte anlaştıklarını dile getirince, Ayuba’nın futbolcu olduğunu düşünen gazeteciler Ayuba’ya soru sordu. Ayuba’nın soruları yanıtladığı sırada yönetimde gülüşmeler yaşanınca kulübün basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır olayın şaka olduğunu açıkladı. Gazetecilerin yanı sıra Chidozie Awaziem ve Mohamed Aberhoune de şakadan dolayı kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

Türkiye’den başka teklifler olduğu halde Chidozie Awaziem’in Rizespor'u tercih ettiğini kaydeden Er, “Bizi daha iyi şartlarda kabul etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Kendisi Rize’yi sevecek ama hayalleri çok büyük. Biz de bu yolda kendisine başarı diliyoruz. Bize önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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‘Oynamalarını istiyoruz’

Kadrodaki yabancı oyuncu sayısının fazla olmasına yönelik açıklamalarda bulunan Er, giden oyuncular olduğunu, görüşmelere göre alt yapı da değerlendirilebileceklerini dile getirerek, “Bazı oyuncularımız ile konuşuyoruz. Oynamalarını istiyoruz. Uzlaştığımız ve giden arkadaşlarımız var. Gitmezlerse alt yapı ile devam edecek. Maddi anlamda yük olabilir ama başımızı ağrıtacak boyutta olmayacak” dedi.

Aberhoune: ‘Çok güvenilir bir kadroya sahibiz’

Yeni transfer Aberhoune, Rizespor'a geldiği için mutlu olduğunu ve elinden geleni yapmak için Rize’de olduğunu dile getirerek, “İlk galibiyetimizi Kasımpaşa karşısında aldık. İlk kez forma giyme şansı buldum. Çok güvenilir bir kadroya sahibiz. Hedefimiz bulunduğumuz yerden bir an önce yukarı çıkmak” dedi ve Aberhoune, Aatif ve Saadane’nin takımda olmasının uyum sürecini daha da kolaylaştıracağını sözlerine ekledi.

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