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Çaykur Rizespor Dario Melnjak ile anlaşma sağladı
Çaykur Rizespor

Çaykur Rizespor Dario Melnjak ile anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, Domzale forması giyen Dario Melnjak ile 1,5 yıllığına anlaşma sağladı.

22 Ocak 2019 22:55

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Domzale kulübünde forma giyen Hırvatistanlı defans oyuncusu Dario Melnjak ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Karadeniz ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çaykur Rizespor'umuz Slovenya’nın Domzale kulübünde forma giyen Hırvatistanlı defans oyuncusu Dario Melnjak ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. Dario Melnjak'e kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.”

22 Ocak 2019 Çaykur Rizespor`dan transfer şakası! Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'da sözleşme imzalanan Chidozie Awaziem ve Mohamed Aberhoune için Çaykur Didi Stadı'nda tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Çaykur Rizespor yöneticileri toplantıda gazetecilere bir transfer şakası yaptı. Yöneticiler, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Nijeryalı Ayuba Kosoko'yu imza törenine getirip kendisiyle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Gazetecilerin soruları üzerine yaşanan gülüşmelerin ardından gerçek ortaya çıktı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:38 | 23 Ocak 2019
Çaykur Rizespor Dario Melnjak Domzale spor toto süper lig
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