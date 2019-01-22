Bursaspor-Fenerbahçe maçında ‘VAR’da ilk yaşandı! Cüneyt Çakır çağırdı ve…

Spor Toto Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Bursaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kalırken ‘VAR’da bir ilk yaşandı.

Ev sahibi ekip Bursaspor 89. dakikada Aytaç Kara’nın golüyle skoru 1-1’e getirirken, hakem Cüneyt Çakır pozisyon öncesinde faul veya ofsayt olup olmadığını kontrol etti.

‘VAR’ ekranına bakan hakem Cüneyt Çakır, yardımcısı Bahattin duran’ı yanına çağırarak pozisyon hakkında görüşünü aldı ve Türkiye’de bir ilk yaşanmış oldu.

Yapılan incelemenin ardından Çakır’ın gol kararı değişmedi.

Bünyamin Gezer: “Golden önceki pozisyonda Valbuena’ya çok net faul var. Aytaç Kara’nın kafa vuruşu için hakem arkadaşlarımla görüştüm yüzde 80 ofsayt görüşü hakimdi. Bursasporlu futbolcu aksiyon alanı içinde yer alamaz” pic.twitter.com/yDtLnLKjKJ — SKOR (@SozcuSkor) 21 Ocak 2019

Fenerbahçe penaltı bekledi, Cüneyt Çakır korneri tekrar ettirdi! Fenerbahçe'nin Bursaspor ile oynadığı maçın henüz başında kullanılan kornerde topa hareketlenen Martin Skrtel yerde kaldı. Formasından çekildiğini iddia eden sarı lacivertli futbolcunun itirazları sonuç vermedi. İlgili Haberi Oku