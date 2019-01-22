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Bursaspor-Fenerbahçe maçında ‘VAR’da ilk yaşandı! Cüneyt Çakır çağırdı ve…
Futbol

Bursaspor-Fenerbahçe maçında ‘VAR’da ilk yaşandı! Cüneyt Çakır çağırdı ve…

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren Bursaspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Bursa'nın golü öncesinde faul olup olmadığına 'VAR' ekranından bakan hakem Cüneyt Çakır, yardımcısını yanına çağırarak görüşünü aldı. Bu olay Türkiye'de bir ilk olarak kayıtlara geçti.

22 Ocak 2019 07:03

Spor Toto Süper Lig 18. hafta karşılaşmasında Bursaspor ile Fenerbahçe 1-1 berabere kalırken ‘VAR’da bir ilk yaşandı.

Ev sahibi ekip Bursaspor 89. dakikada Aytaç Kara’nın golüyle skoru 1-1’e getirirken, hakem Cüneyt Çakır pozisyon öncesinde faul veya ofsayt olup olmadığını kontrol etti.

‘VAR’ ekranına bakan hakem Cüneyt Çakır, yardımcısı Bahattin duran’ı yanına çağırarak pozisyon hakkında görüşünü aldı ve Türkiye’de bir ilk yaşanmış oldu.

Yapılan incelemenin ardından Çakır’ın gol kararı değişmedi.

21 Ocak 2019 Fenerbahçe penaltı bekledi, Cüneyt Çakır korneri tekrar ettirdi! Fenerbahçe'nin Bursaspor ile oynadığı maçın henüz başında kullanılan kornerde topa hareketlenen Martin Skrtel yerde kaldı. Formasından çekildiğini iddia eden sarı lacivertli futbolcunun itirazları sonuç vermedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:45 | 23 Ocak 2019
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