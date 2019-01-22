Bunun adı şansızlık

Fenerbahçe için bundan sonra iyi futbol değil galibiyet önemli

Fenerbahçe çok zorlu bir deplasmandan istediği futbolu oynamasa bile 1 puanla dönmeyi başardı. Fenerbahçe bundan sonra, “Ben bu maçı kazanırım?” sorusuna cevap bulacak futbol oynamalı. Sarı-lacivertli futbolcuların üzerlerindeki baskıyı atacak ruhsal çöküntüyü sona erdirecek galibiyetlere ihtiyaçları var. Birazda tabiiki futbol şansına ihtiyaçları olacak. Maça baktığımız zaman taktik ve oyun disiplininin Fenerbahçe adına iyi olduğunu görüyoruz. Mevkii disiplini gayet başarılı. Özellikle sağ tarafta İsla ve Dirar'la yapılan kombine hücumlarda güzel pozisyonlar üretti. Soldado'da da performansı ile eski günlerine döneceğinin mesajını verdi. Fenerbahçe defansında gözle görülür bir performans artışı var. Sadık ve Skrtel ilk lig maçındaki performanslarının iyi olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin oyuncu kadrosu çok teknik ve klas oyunculardan oluşmasına rağmen top tutamayışı, pas yapamayışı, oyunun kontrolünü elinde bulunduramayışı, oyunun yönünü çabuk değiştirememesi, çok hızlı kontra atak yapamaması ayrıca sol tarafının ofansif olarak hiç işlemeyişi gibi sorunlar çözülmezse ileri ki maçlarda da çok zorlanacağı net olarak gözüküyor. En büyük sorunlardan bir tanesi de Fenerbahçeli futbolcuların puantaj olarak bulundukları yerden dolayı büyük özgüven kayıpları var. Bir an önce takımın öz güveninin yerine gelmesi için taraftarın takıma çok büyük destek vermesi gerekiyor. Ersun hoca gelmesiyle Fenerbahçe'nin mücadele gücü ve direnci arttı. İleri ki haftalarda takımın daha iyi olacağı kesin. Oyuncu kadrosunun ligde en az 10 takımdan çok daha iyi olduğunu görmekteyiz. Biraz zamana, biraz da sabra ihtiyaç var. Orta sahada Jailson ve Ayew mutlaka performanslarını arttırmalılar. Dağınık olan Jailson ve hiçbir şey üretmeyen Ayew sanki takımlarını iki kişi oynatıyor. Bu durum takımın performansını ve gücünü düşüyor.

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